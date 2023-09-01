«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк

Новости Беларуси. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня прозвучали слова про коммерциализацию создаваемых здесь проектов. Тема конкурентоспособности изобретений и преданности ученых не нова. О патриотизме среди молодых умов прагматичного поколения четко сказал директор технопарка.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Видим это в их проектах, они перерабатывают отходы, понимают, где много коры, что надо сделать из него уголь. И ряд других примеров. Они смотрят уже непосредственно в нашу страну, вглубь, в ее возможности и работают в будущем на ее результаты. Школа для интеллектуалов работает почти круглый год. За учебный период получается 10 смен по 15 направлениям. От наноиндустрии до авиакосмических технологий. Некоторые вундеркинды по два раза в год изучают тут разные направления. Центр для умников и умниц создан по инициативе Первого.