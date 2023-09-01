«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк
Новости Беларуси. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня прозвучали слова про коммерциализацию создаваемых здесь проектов. Тема конкурентоспособности изобретений и преданности ученых не нова. О патриотизме среди молодых умов прагматичного поколения четко сказал директор технопарка.
Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
Видим это в их проектах, они перерабатывают отходы, понимают, где много коры, что надо сделать из него уголь. И ряд других примеров. Они смотрят уже непосредственно в нашу страну, вглубь, в ее возможности и работают в будущем на ее результаты.
Школа для интеллектуалов работает почти круглый год. За учебный период получается 10 смен по 15 направлениям. От наноиндустрии до авиакосмических технологий. Некоторые вундеркинды по два раза в год изучают тут разные направления. Центр для умников и умниц создан по инициативе Первого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идея его создания родилась в тот момент, когда я впервые посетил подобный центр в России – «Сириус», в Сочи. И эта идея легла уже на подготовленную почву. Я несколько раз там бывал, изучал этот центр. Вдоль и поперек исходил. И гидом, экскурсоводом у меня тогда был Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он был инициатором создания «Сириуса» в Сочи. И тогда я ему сказал, что в Беларуси тоже неплохо было бы создать подобный технопарк, надо, чтобы «Сириус» оказал нам поддержку. Он здесь же дал распоряжение. И вот так мы, изучая опыт России прежде всего, а потом и весь мировой опыт, приступили к созданию здесь этого центра. Должен вам сказать, что это только начало.
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