«В обновлённых учебниках упростили терминологию». Вот как изменили пособия

Куда же без школьных учебников? Последние несколько лет их обсуждают везде: от родительских чатов до правительственных кабинетов. В 2023 году вторую жизнь получат 29 учебных пособий. Некоторые из них школьники открыли уже 1 сентября. Другие будут готовы к ноябрю. В обновленных учебниках упростили терминологию, доработали систему навигации по материалам. Поработали и с пресловутыми QR-кодами.

Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования Беларуси:

Самая распространенная просьба учителей – упростить доступ к дополнительному информационно-образовательному контенту, который скрывается за QR-кодами. Мы с 2016 года активно используем эти цифровые информационные технологии. Они раньше были выполнены таким образом, что для них требовалась регистрация. Учителя очень просили упростить эту процедуру. И вот уже в тех учебных изданиях, которые мы подготовили к повторному выпуску, в абсолютном большинстве случаев регистрация не нужна. За исключением тех QR-кодов, которые ведут на задания для самопроверки, которые предполагают оценивание.

Мало кто знает, что учебник преодолевает расстояние длиною в год: от авторской рукописи до напечатанного варианта. Прежде чем отправиться в школьный рюкзак, книга проходит через руки более полусотни специалистов. Но ошибки все равно случаются. На прямую линию Минобразования поступает много звонков по этой теме. На сей раз в министерстве к этому вопросу подошли с самоиронией: предложили учителям и родителям помочь исправить ошибки в учебниках. В электронной анкете даже можно указать, если определенный момент изложен плохо или непонятно.