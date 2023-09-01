Лукашенко – учащимся национального технопарка: вы люди будущего, вы люди науки!
Новости Беларуси. День знаний, торжество национального интеллекта. Сегодня глава государства озвучил формулу сохранения суверенитета и независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность. Разработки признаются лучшими на выставках. Но в конечном счете очень важно, чтобы они нашли практическое применение и были востребованы. В практикоориентированности убедился Президент. А поучаствовать в испытаниях предложили пресс-секретарю Первого.
Все посылы и фишки Дня знаний и как Беларусь строит экономику знаний – политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Интеллект снова в тренде. И белорусы не в стороне. Эта школа уже третий год ставит на крыло, помогает реализовываться белорусским Илонам Маскам. Здесь дети могут реализовывать самые необычные и робкие идеи, которые потом принесут пользу нашей стране. В итоге этот День знаний показал, что мы строим экономику знаний.
Здесь все как во всех современных школах страны. Интересные архитектурные решения. И все блестит. Но еще одна особенность. У детей горят глаза. Лучшие из отличников со всей Беларуси.
Вода первого контура, которая циркулирует в атомном реакторе, не смешивается с водой второго контура, которая превращается в пар.
Эдуард Авсюкевич учится в Слониме. В специализированном классе МЧС. Сам уже в форме, и по содержанию его изобретение вызывает интерес и уважение.
Эдуард Авсюкевич, выпускник Национального детского технопарка:
Атомные станции имеют низкий КПД. Мы предлагаем этот КПД увеличить, из-за чего срок окупаемости атомной станции будет быстрее.
Евгений Пустовой:
На сколько быстрее?
Эдуард Авсюкевич:
На один год при ставке рефинансирования в 11 %. Мой проект увеличивает мощность одного блока на 105 мегаватт. Это почти 10 %.
Здесь все такие изобретатели. Общегосударственный центр для умников и умниц – идея Президента. Сегодня сюда на традиционную школьную линейку приехал глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, еще никто не исполнял так гимн вдохновенно, как сегодня вы.
То, с какой силой наши дети пели гимн, можно понять. Это не только будущая интеллектуальная элита, это национальный научный истеблишмент. Глава государства несколько раз акцентировал: за багажом научных знаний можно ехать куда угодно, но в сердце надо держать Родину.
Александр Лукашенко:
Чтобы вы работали на свою страну, чтобы вы на этой земле жили, на земле, которая взрастила вас, где, уверен на 100 %, живут ваши родители. Это меня, конечно, волнует. Хотя я понимаю: вы люди будущего, вы люди науки. А наука не может замыкаться сегодня в рамках даже самого большого продвинутого государства. Америка, Китай, США. Нет. Тем более Беларусь. Наука интернациональная. Она такой была всегда. И только тогда она имеет перспективу к развитию, если она будет интернациональна. Всех не замкнешь в этих границах. Но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля. Что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране. И даже если кто-то на какое-то время уедет за пределы страны, как это часто у нас бывает, он вернется сюда с новыми знаниями.
Александр Лукашенко: «Ты пришел учиться, получать знания – учись и получай знания». Подробнее.