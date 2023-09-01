Лукашенко – учащимся национального технопарка: вы люди будущего, вы люди науки!

Новости Беларуси. День знаний, торжество национального интеллекта. Сегодня глава государства озвучил формулу сохранения суверенитета и независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность. Разработки признаются лучшими на выставках. Но в конечном счете очень важно, чтобы они нашли практическое применение и были востребованы. В практикоориентированности убедился Президент. А поучаствовать в испытаниях предложили пресс-секретарю Первого. Все посылы и фишки Дня знаний и как Беларусь строит экономику знаний – политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Интеллект снова в тренде. И белорусы не в стороне. Эта школа уже третий год ставит на крыло, помогает реализовываться белорусским Илонам Маскам. Здесь дети могут реализовывать самые необычные и робкие идеи, которые потом принесут пользу нашей стране. В итоге этот День знаний показал, что мы строим экономику знаний.

Здесь все как во всех современных школах страны. Интересные архитектурные решения. И все блестит. Но еще одна особенность. У детей горят глаза. Лучшие из отличников со всей Беларуси.

Вода первого контура, которая циркулирует в атомном реакторе, не смешивается с водой второго контура, которая превращается в пар. Эдуард Авсюкевич учится в Слониме. В специализированном классе МЧС. Сам уже в форме, и по содержанию его изобретение вызывает интерес и уважение.

Эдуард Авсюкевич, выпускник Национального детского технопарка:

Атомные станции имеют низкий КПД. Мы предлагаем этот КПД увеличить, из-за чего срок окупаемости атомной станции будет быстрее. Евгений Пустовой:

На сколько быстрее? Эдуард Авсюкевич:

На один год при ставке рефинансирования в 11 %. Мой проект увеличивает мощность одного блока на 105 мегаватт. Это почти 10 %. Здесь все такие изобретатели. Общегосударственный центр для умников и умниц – идея Президента. Сегодня сюда на традиционную школьную линейку приехал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, еще никто не исполнял так гимн вдохновенно, как сегодня вы. То, с какой силой наши дети пели гимн, можно понять. Это не только будущая интеллектуальная элита, это национальный научный истеблишмент. Глава государства несколько раз акцентировал: за багажом научных знаний можно ехать куда угодно, но в сердце надо держать Родину.