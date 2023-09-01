Любимое блюдо – куриные шашлычки и картофель. Чем кормят школьников в Беларуси?

Делу время, а еде час. Резонный вопрос на родительском собрании: как в школе будет организовано питание? Напомним, оно частично дотируются государством, остальную сумму оплачивают родители учеников. А в сельских учреждениях образования школьники и вовсе питаются бесплатно. Еще в 2022 году Министерство образования запустило пилотный проект, чтобы выяснить, какие блюда нравятся школьникам, а какие нет. В разработке рецептуры участвовали даже ученые Академии наук. Новое меню «обкатывалось» в 23-х столичных и региональных учреждениях образования. И «пилотные» блюда пришлись по вкусу.

Я люблю больше всего куриные шашлычки и картошку.

Мне вообще все нравится. Оно такое вкусное.

Мне больше всего нравится картошка и куриные шашлычки.

С 1 сентября свыше половины столичных школьников отведают гастрономические новшества, а по всей стране обновленную систему питания предложат ровно через год. Менять блюда будут по-прежнему раз в новую четверть, учитывая сезонность. Так что же в меню?

Таких блюд еще не было. С 1 сентября минские школы перейдут на обновленную систему питания – подробности здесь.

В целом за время проведения гастрономического «пилота» родителям хватало восторженных отзывов детей на вкусные блюда. Но, как говорят, на вкус и цвет. Тем, у кого есть сомнения по поводу новой системы питания, в столице предлагают «Родительский контроль». По сути, это индивидуальная экскурсия в школьную столовую для родителей. По факту возможность увидеть, в каких условиях готовят еду для вашего ребенка, и лично попробовать то, что ежедневно предлагают в школе. Чтобы попасть в турне по уголкам столовой, нужно позвонить на горячую линию Комбината школьного питания Минска.