Лукашенко: чтобы потом в 30-40 лет ты не ходил по улицам и не кричал: «Дайте мне зарплату, как у них!»

Новости Беларуси. Президент по традиции 1 сентября встречает на школьных линейках. Но сегодня это необычная локация. Уникальная. Национальный детский технопарк. Центр для умнейших ребят создан по поручению Александра Лукашенко. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технопарку третий год. Первые два были обкаткой. Сейчас, что называется, задышал на полные груди. Обращаясь к этой смене, Президент имеет в виду всех школьников, студентов и курсантов. Открытый урок по философии патриотизма и геополитический расклад. Как завет для каждого, кто придет на смену.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те знания, которые вы получаете сейчас, продвинутые знания, знания будущего, они не на ровном месте возникли, они не пришли из ниоткуда. Они не пришли из виртуального какого-то мира. Вы стоите на плечах гигантов, как говорил классик. Вы стоите на плечах тех, кто эти знания когда-то освоил, открыл, совершил новые открытия. Лукашенко: «Для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство». Подробности. Ты пришел учиться, получать знания – учись и получай знания, чтобы потом в 30-40 лет ты не ходил по улицам и не кричал: «Дайте мне зарплату, как у них!» Встает всегда вопрос: а давай посмотрим, как ты учился в школе, как осваивал и получал новые знания, как ты вообще прожил эту жизнь? Чтобы, что называется, двигались в правильном направлении, подарок от главы государства – микроавтобус. С логотипом МАЗа. Но, может, и от изобретателей из этой смены будет зависить будущее нашего автопрома и его локализация. Чтобы наши бренды хотели подделывать. Лукашенко – учащимся национального технопарка: вы люди будущего, вы люди науки! Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хочу как первый Президент первой независимой страны, чтобы за вами пошли другие. Это еще важнее, нежели то, что вы являетесь сегодня первооткрывателями. Я хочу, чтобы вы выросли достойными гражданами нашей Беларуси. Поменьше валяйтесь на диванах, придет время – отдохнете на диванах. Проводите больше времени на спортивных площадках. Короче, шевелитесь. Во всем. И в спорте, и в жизни, получая свои знания. Каждое выездное мероприятие – это еще и мониторинг Президента общественного мнения по самым острым темам. Каким быть вступительным экзаменам – вопрос учителям. Большинство наставников с учеными званиями.