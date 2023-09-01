Лукашенко: «Для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство»

Сегодня в технопарке есть возможность развивать одаренных ребят по различным направлениям от робототехники, виртуальной реальности до космических и биотехнологий. Кроме того, на базе образовательной площадки действует информационный центр по атомной энергии, который ежегодно посещают до 10 тысяч человек. Национальный детский технопарк объединяет школьников, которые хотят заниматься наукой. Идея о его создании навеяна российским центром «Сириус», прижилась у нас и показывает свою эффективность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорил всегда и повторю сегодня: для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы будущее вообще. Вы самые умные, и вы это доказали. Я не захваливаю вас здесь. Вы на этом этапе своей жизни доказали, что вы умные люди и хотите получить большие знания. Ну так карты в руки. Буквально через несколько лет вам придется управлять этой страной, защищать эту страну, растить своих детей на этой земле. И даже если кто-то на какое-то время уедет за пределы страны, как это часто у нас бывает, он вернется сюда с новыми знаниями.

Дорогие ребята, благодаря вам и вашим сверстникам, демонстрирующим незаурядные способности, в Беларуси появился настоящий молодежный научный центр. Я верю в вас и убежден, что общаюсь сегодня с будущими белорусскими академиками, изобретателями, создателями новых продуктов, которые найдут свое место на мировых рынках. Ставьте перед собой великие цели и созидайте. Созидайте всегда во имя мира. Вы должны видеть главную цель перед собой – мир и такое светлое небо над головой. Вы очень нужны нашей стране, своей стране. Я поздравляю вас и в вашем лице сегодня всех белорусских школьников, студентов, курсантов с Днем знаний. Отдельно хочу обратиться к педагогам и еще раз напомнить, что все это – это храм знаний. И в этом храме всегда должен царить порядок. Там не должно быть никаких безобразий. Это самые строгие законы! Ты пришел учиться, получать знания – учись и получай знания.