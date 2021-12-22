Одна из палат – настоящий трансформер. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

Новости Беларуси. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде медикам приходилось работать в стесненных условиях. В новом четырехэтажном корпусе разместили 4 отделения – для новорожденных и недоношенных детей, для пациентов с заболеваниями сердца и почек, а также палаты для паллиативных больных. Что важно: теперь мамы смогут находиться вместе с детьми. Раньше из-за нехватки места возникали трудности.

«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы – читайте здесь.

Комфортные условия создали для медиков, кто 24 часа в сутки на страже детского здоровья. В планах – реконструкция основного здания больницы. Теперь, когда часть отделений переехали, там можно рационально распорядится освободившимися площадями.