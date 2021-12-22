Одна из палат – настоящий трансформер. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

Новости Беларуси. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде медикам приходилось работать в стесненных условиях. В новом четырехэтажном корпусе разместили 4 отделения – для новорожденных и недоношенных детей, для пациентов с заболеваниями сердца и почек, а также палаты для паллиативных больных. Что важно: теперь мамы смогут находиться вместе с детьми. Раньше из-за нехватки места возникали трудности.
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Комфортные условия создали для медиков, кто 24 часа в сутки на страже детского здоровья. В планах – реконструкция основного здания больницы. Теперь, когда часть отделений переехали, там можно рационально распорядится освободившимися площадями.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Мы достаточно за короткие сроки построили этот корпус. Это полтора года. 38 миллионов. Это совместные деньги – областного бюджета, поставка оборудования, нам оказал серьезную поддержку Минздрав. И мы тем самым расширили возможности оказания плановой помощи, экстренной помощи. И у нас еще идут вперед перспективные планы, то, что мы один из корпусов (тоже главных) детской больницы в следующем году капитально отремонтируем.
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Развитие медицинской инфраструктуры Брестского региона продолжится. На очереди – открытие многофункционального медицинского центра в Бресте. Уже в 2022 году приступят к капитальной реконструкции Пинской городской больницы. Также в планах – строительство хирургического корпуса с кардиологическим профилем при Брестской областной клинической больнице к 2023 году.
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