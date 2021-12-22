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Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»

22 декабря 2021 20:46
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Новости Беларуси. Высокая оценка труда учителя. Лучшим представителям профессии вручили премии Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В списке – 50 человек, это победители городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы».  

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»-1

Он проходит уже в 21-й раз. Участникам нужно было представить свои передовые наработки и инновационные идеи. Например, использование мультимедийных технологий в учебном процессе, организация исследовательской деятельности школьников. По итогам конкурса вышла книга. Здесь собрали все передовые наработки в области образования. Теперь такое пособие есть у каждого участника церемонии награждения.  

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мы стараемся сделать все для того, чтобы каждый учитель имел возможность не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое педагогическое мастерство и самое главное – передавать свой богатый опыт. А сегодня здесь присутствуют действительно лучшие из лучших. Люди, которые достигли больших высот в области педагогики, в области воспитания подрастающего поколения. И мы сегодня видим, что надо сделать все возможное, чтобы этот их опыт дошел до каждого.  

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»-7

Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе:  
Мне очень гордо говорить о том, что работа государственного учреждения образования «Гимназии №5 города Минска имени героев встречи на Эльбе» признана на уровне города. Поэтому это очень важно, это очень гордо, но, в свою очередь, это очень ответственно. Потому что в следующем году нас ждет новый конкурс. Необходимо ту планку, которую мы сегодня уже заявили, обязательно поддержать.  

24 декабря еще более 100 педагогов-участников данного конкурса получат гранты Мингорисполкома на реализацию своих проектов.  

# Государственная политика в области образования # общество # Владимир Кухарев # Жанна Гвозд # Фотофакт

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