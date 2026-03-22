Ближний Восток бьет по рынку удобрений. Иностранцы все чаще выбирают белорусскую органику

Нефть и газ дорожают, но это только полбеды. В ООН предупредили, что в ближайшее время могут вырасти цены на продукты питания. В отчете специалистов говорится, что через Ормузский пролив проходит около трети мирового морского экспорта удобрений. Это около 16 миллионов тонн в год. Из-за срыва поставок сильнее всего пострадают беднейшие страны, которые уже сталкиваются с последствиями кризиса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По последним данным, в Персидском заливе заблокировано около миллиона тонн удобрений. Это мочевина, сера, фосфаты – все то, что позволяет собирать урожай в нужном объеме. Но многие рискуют не дождаться заветный груз, а если повезет и он все-таки прибудет в точку назначения, то станет золотым. Мировые цены на карбамид уже подскочили на 18 % с начала года. Кому, как не нам, знать о проблемах с логистикой? Не так давно западные соседи перекрыли Беларуси доступ к морским портам. А наш калий продавался и его перевалка осуществлялась через Клайпеду. Пришлось перестроиться. Хотя хорошего в этом откровенно мало. И для нас, и для Вильнюса. Мы потеряли логистический канал, а Литва – большие деньги. Но так тому и быть. Беларусь перестраивает экспортные пути и больше смотрит на Восток, где ждут наши товары. К примеру, те же удобрения. И речь не только про калий. Наша страна богата торфом, доломитом. А это тоже то, что доктор прописал для богатого урожая.

«Черное золото» практически под ногами. Болотные угодья на северо-западе Витебщины стали одной из самых крупных площадок в стране по добыче торфа. Скоро очередная партия этих белорусских природных богатств преодолеет трансконтинентальный маршрут – больше 7 тысяч километров, прямиком в Поднебесную. Чтобы отправиться на экспорт, необходимо обрести товарный вид. Ископаемое подвергается серьезной очистке на производстве.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Прежде чем попасть сюда, торф проходит несколько этапов – от добычи до сушки. А уже здесь подвергается сепарации, то есть массы разделяются на несколько фракций и очищаются от древесины.

Торф – это отличное удобрение для глинистых почв. Быстро ее прогревает, а также поглощает влагу, задерживает полезные вещества. Но и эти свойства можно усилить, причем под конкретные аграрные запросы.

Павел Кравченко, директор филиала ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз»:

У нас создано более 60 рецептур совместно с Академией наук и Ботаническим садом. Основные четыре линейки – это «Сад», «Цветы», «Огород», «Универсальный». Производим выпуск продукции в пакетах от 5 до 55 литров, также 100, 250 литров и биг-бейлы.

На производстве особое внимание – качеству. Контроль двойной. Ревизии подвергается как сырье, так и финальная продукция. Каждый час прямо с конвейера специалисты изымают контрольные пробы для детального анализа.

Анастасия Далиденок, лаборант химического анализа ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз»:

По показаниям данного прибора мы можем сказать, что конкретный образец продукции готовой соответствует всем качественным характеристикам.

Белорусский торф востребован среди наших тепличных комбинатов, фермерских хозяйств и предприятий лесной отрасли, но особый интерес у зарубежных покупателей. Доля иностранных заказов в общем портфеле превышает 60 %. В 2025 году за пределы страны ушла 41 тысяча тонн торфяной продукции общей стоимостью свыше 4 миллионов долларов.

Дмитрий Климович, заместитель начальника управления УП «Витебскоблгаз»:

Отгрузки осуществлялись в 9 стран мира, такие как Китай, Российская Федерация, Турция, Грузия и другие. В 2026 году планируется производство и реализация торфяной продукции порядка 70 тысяч тонн.

Органика – лишь одна из составляющих формулы успешного урожая. Аграриям необходима и мощная минеральная подпитка. В промышленном карьере под Витебском извлекают из недр уникальную осадочную породу – доломит. В измельченном виде твердый минерал становится незаменимым экоудобрением. Доломитовая мука снижает кислотность почвы, а также обогащает грунт кальцием и магнием.

Глеб Прокофьев:

Чтобы превратить доломит в муку, материал тщательно измельчают до мелкозернистого порошка. Процесс трудоемкий и многоэтапный. На дробление сырья массой 50 тонн уходит около часа.

В прошлом году на предприятии выпустили больше полутора миллиона тонн пылевидной продукции, в том числе и доломитовой муки. В планах увеличить производительность и внедрить зеленые технологии. Решить эти задачи поможет реконструкция одной из производственных линий. Сейчас объект готов на 20 %, завершить апгрейд площадки намерены к началу осени. Подробнее в видео.