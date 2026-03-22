Лукашенко: в Минске видят истинные цели американцев

В Минске обсуждали контуры «большой сделки» с американцами. Итог – санкции сняли с двух наших банков, Минфина и калийного трейдера. А Трамп пригласил нашего Президента в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые за 35 лет независимости Белый дом проявляет к Беларуси такой интерес. И дело не только в стратегическом значении Минска (ведь мы не ведем переговоры с США против Китая или России). Но сегодня американская администрация совершает множество ошибок, как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке, и Беларусь, которая хорошо информирована о ключевых конфликтах, может помочь Трампу не втянуться в очередную авантюру. Почему Белый дом меняет отношение к Минску, когда и где может состояться встреча Лукашенко и Трампа и как Беларусь готова помочь в решении самых острых мировых проблем?

Переговоры между Минском и Вашингтоном на слуху, в лентах международной повестки, на форумах и даже на кухнях. Одни переживают, мол, американцы не свергли белорусскую власть в 2020 году через силу и готовы решить вопрос, втершись в доверие. Другие видят в этом заботу Белого дома о заключенных экстремистах. А какова реальность? Политолог Лазуткин: снятие санкций с «Беларуськалия» – хороший шаг в белорусско-американской дипломатии.

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки остаются доминантом в мировой экономике, в мировых финансах. И сейчас важно развивать отношения. Но лучше говорить, общаться, а не выяснять отношения посредством войны, конфронтации, в рамках которых уничтожается инфраструктура, ресурсы, люди погибают, разрушается экономика, целые нации погружаются в состояние Средневековья.

Была Венесуэла, затем Иран. Белорусский Президент говорит правду без американских селфи-улыбок. Но все равно спецпосланник Трампа едет в Беларусь. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом.

7 минут для прессы и непростые переговоры без камер. Причем американская сторона повестку озвучивает, что называется, выборочно. А весь мир интересует, о чем в рабочем кабинете белорусского лидера идет речь. Александр Лукашенко и без личного аккаунта в соцмедиа – открытый политик. В отличие от Трампа, который, расположившись в кресле, окружает вокруг себя стоящими репортерами, наш Президент за тот же стол, где принимает американскую делегацию, пригласил журналистов пула. Лукашенко рассказал о предложении Трампа посетить Мар-а-Лаго. Это и признак уважительного отношения к подчиненному окружению, и такой тонкий намек на откровенный диалог. А вообще, решение нетривиальное. При многочисленности подходов Первого в рабочем кабинете интервью для пула впервые за всю историю его существования.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Это принцип белорусской дипломатии. Понятно, почему Беларуси нужен мир. Мы ценим его. Вы делаете для того, чтобы мир был. А американцам что надо в Минске? И с какими целями они все-таки, как вы думаете, к нам едут?