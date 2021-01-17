Екатерина Забенько: мы увидели, кто настоящий журналист, преданный своему делу, а кто просто красовался на экране

Новости Беларуси. Эту улыбку наверняка знает каждый зритель нашего канала. Екатерина Забенько – новостной гуру телеканала СТВ. В студии информационных программ Катя всегда с профессионализмом и искренностью рассказывает вам об актуальном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

2020 год для белорусской журналистики оказался лакмусовой бумажкой. Вот сейчас мы и увидели, кто настоящий журналист, преданный своему делу, а кто те люди, которые просто красовались на экране, получали лайки в социальных сетях и, наверное, любовь поклонников какую-то.

Я очень рада за себя и за своих коллег, что нам удалось под таким напором выстоять, сохранить свою позицию, не сломаться. Вот эта вера в то, что ты делаешь все правильно, уверенность в том, что ты говоришь, помогла как-то ровно проскочить этот трамплин без каких-то существенных для нас травм и последствий.