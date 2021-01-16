Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

В торжественной обстановке глава государства поблагодарил всех гостей праздника за их профессионализм и талант, которые вдохновляют белорусов на новые достижения. Кроме теплых и искренних слов, глава государства откровенно говорил и о важном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Взяли свою судьбу в руки. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом, статусом гражданина сильной и независимой страны. Это очень важно в тот момент, когда мы подошли вплотную к тому, чтобы «перелопатить» нашу Конституцию.

Сильная власть – это не один человек, это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свои уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу, вы все это помните. Но раскачались. Долго запрягали – сейчас едем. Поэтому объявленный Год единства – это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом.

По доброй традиции этот день – время благодарностей и государственных наград. Президент вручил орден Отечества II степени Михаилу Мясниковичу, ордена Отечества III степени Наталье Кочановой и Владимиру Каранику.

А орденов Почета удостоены Дмитрий Пиневич и Инна Медведева. Это люди, преданные своему делу, а потому награды заслужены.

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий. Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.

Среди награжденных и наши коллеги. Медали «За отвагу» удостоен Григорий Азаренок.