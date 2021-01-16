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Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»

16 января 2021 17:44
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»-1

16 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

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Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»-4

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.

Екатерина Забенько: «Я подержала в руках заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь»-7

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ СТВ:
Если честно, я до сих пор очень сильно волнуюсь. Такие эмоции, наверное, посещают человека несколько раз за жизнь. Вот сегодня один из тех случаев, когда я испытала такой шквал позитива. Я почувствовала поддержку коллег, я подержала в руках эту заветную награду, о которой, наверное, мечтала всю свою профессиональную жизнь.

Спасибо богу, спасибо судьбе, спасибо родителям за то, что такие шансы в жизни выпадают быть отмеченной на самом высоком уровне.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Забенько # Фотофакт

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