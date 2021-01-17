Андрей Муковозчик: «Становится всё больше тех, кто пишет просто слова благодарности и поддержки»

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наградами были отмечены и некоторые сотрудники СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий. Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.
Медалью «За трудовые заслуги» глава государства оценил обозревателя отдела издательского дома «Беларусь сегодня». Андрей Муковозчик также автор резонансной рубрики «Накипело» на СТВ.
В нашей студии Андрей бывает регулярно, как и в новостном эфире канала. Своим политическим памфлетом журналист успел завоевать интерес и доверие зрителей СТВ.
Андрей Муковозчик, обозреватель отдела издательского дома «Беларусь сегодня»:
Появляются, естественно, сюжеты, когда уже накипит, когда уже пора очередное явление или очередного деятеля немножко охладить. И тут релакса никакого не надо в том смысле, что это жизнь.
С течением времени подключается и та аудитория, которая понимает, что это не так просто – все это делать, все это выдерживать в конце-концов. Это тоже есть. Поэтому становится все больше тех, кто пишет просто слова благодарности и поддержки. И за это мы и я лично, и, я знаю, мои коллеги, за это моя аудитория очень благодарна.
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