«Моё призвание – делать всё доброе». Как прошла церемония «Человек года» в Гомеле?
Новости Беларуси Звание «Человек года» – это особый социальный статус, которого удостаиваются за самоотверженность и патриотизм. Люди разных профессий и возрастов жертвуют своими интересами во благо высоких целей и гуманных ценностей. В Гомеле победителей традиционно чествуют в семи номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломом «Служу Отечеству» отмечен прокурор области Виктор Морозов. Последний год под его руководством проходило расследование дела по фактам геноцида белорусского народа в годы войны. Было найдено 13 мест массового захоронения мирных жителей и создан уникальный выставочный проект.
«Человек года» в номинации «Лидер» – главный врач Добрушской районной больницы Надежда Белоглазова. Инициативная и внимательная женщина руководит коллективом в 700 человек. Не так давно в учреждении после ремонта открылось отделение консультативно-педиатрической помощи.
Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы:
Для меня самое главное – это то, что, наверное, я смогла сплотить коллектив, и мы работаем все на один результат. То есть на улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению нашего района. А за последние годы мы сделали в нашем районе очень много: мы смогли не только сохранить свои учреждения, но и преобразовать их.
Лучшим руководителем признан генеральный директор предприятия «Гомсельмаш» Александр Новиков.
Тракторист-машинист хозяйства «Урицкое» Александр Мастепанов назван «Человеком на земле». Трудовую закалку опытный аграрий получил с детства.
Александр Мастепанов, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Урицкое»:
В «Гомсельмаше» начинал электриком, потом потянуло в деревню. Отец тракторист сам. Четыре раза на дожинках республиканских, медаль за трудовые заслуги, благодарность Президента. Жена в восторге! Вчера ехал за очередным рейсом, звоню по дороге, говорю – «Человек года» я, а она в шоке.
Председатель областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков отмечен в номинации «Призвание». Миротворец возглавляет организацию практически 25 лет.
Тимофей Глушаков, председатель Гомельского областного Белорусского фонда мира:
Вот уже 30 лет мы приглашаем ребят из России, из Украины, но Украина сейчас не приезжает, из Литвы приезжали. И чтобы показать, что дружба детей должна быть на первом месте. Мое призвание – делать все доброе, чтобы это приносило пользу.
«Открытием» года назвали учащегося 51-й гимназии Гомеля Павла Титова. Старшеклассник – абсолютный победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по математике и обладатель международных наград.
Анна Корольчук, корреспондент:
Почетное звание «Человек года» в Гомельской области присуждается с 2009 года. За 14 лет в историю региона вписаны имена 84 достойных жителей. Их поступки и чувство долга не остались незамеченными. Мы гордимся трудом наших людей, ведь человек был и остается главным богатством страны.