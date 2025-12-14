Почему Трампу выгодна отмена санкций на калий и как на это решение реагирует ЕС? Расскажет Вадим Гигин

Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры. Наш Президент встретился с Джоном Коулом, который получил статус спецпосланника США по Беларуси. Уровень контактов был повышен, и это очередной шаг к снятию санкций и восстановлению нормальной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Традиционным жестом милосердия в преддверии зимних праздников и, исходя из гуманитарных принципов, Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Как заявила пресс-секретарь Президента Беларуси, американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов (за них Президента очень просили родственники) и на раненых россиян. Чтобы осмыслить эти события и опровергнуть домыслы, которыми успели обрасти итоги переговоров, мы составили пул самых частых вопросов и адресовали их эксперту. Почему Белый дом решил отменить санкции на наш калий?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В значительной степени в этом были заинтересованы сами американцы. Почему? Потому что Беларусь играет большую роль в обеспечении мира удобрениями для решения продовольственной проблемы, и особо это значимо, например, для Бразилии. Сейчас, если угодно, идет такая политическая борьба за Бразилию, и американская администрация крайне заинтересована в укреплении своего влияния в латиноамериканском регионе, а Бразилия – ведущая страна там, даже не только в этом регионе, ее значение гораздо больше. Мы знаем, что Бразилия в свое время через Португалию, близкую ей по языку, пыталась продавить через Европейский Союз решение о том, чтобы белорусский калий был выведен из санкционного списка. Но мы понимаем, что влияние Португалии, мягко говоря, не столь велико в Евросоюзе. И вот здесь сошлись интересы. Снятие санкций с калия: как это повлияет на экономику Беларуси?

Вадим Гигин:

Сам процесс снятия санкций, а не введения – это уже положительный процесс. Кроме того, такие важные направления, как авиаперелеты «Белавиа», белорусский калий – это движение вперед. Конечно, это и сигнал Европейскому Союзу. Потому что Европа занимает деструктивную позицию здесь, в частности, Литва. То есть, если Литва откроет, например, порт Клайпеда, то от этого выиграет и сама Литва. Но мяч сейчас на их стороне, но Соединенные Штаты посылают вполне ясный сигнал Европейскому Союзу о том, что нужно тоже немножко продвигаться в этом положительном направлении. Теперь мы можем говорить о том, что американцы не будут вводить вторичные санкции против тех государств, которые торгуют с Беларусью, по крайней мере, по направлению калия, калийных удобрений. Остаются вопросы по доставке. Как их решат?

Вадим Гигин:

Есть российские порты, та же Усть-Луга, через которую мы работаем и сейчас. Есть возможность транспортировки сухопутным путем на порты Дальнего Востока, что, конечно, усложняет логистику в данном случае. Самый короткий путь – это литовский путь, но решение США – это серьезное давление на Литву. Потому что литовский политический режим, он проамериканский. Понятно, что нынешняя политика администрации Трампа их не очень устраивает. Это, мягко говоря. Стратегия национальной безопасности вызвала шок в Вильнюсе, так как и в других европейских столицах. Но сигнал ясный. И я думаю, что на литовское правительство будет давить и литовский бизнес, как мы это сейчас видим по автоперевозчикам, люди выходят на улицу. Фактически Литва своей политикой разоряет, тот же порт Клайпеда разоряет десятки тысяч литовских рабочих. Как в ЕС отреагировали на эту ситуацию?