Почему Трампу выгодна отмена санкций на калий и как на это решение реагирует ЕС? Расскажет Вадим Гигин
Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры. Наш Президент встретился с Джоном Коулом, который получил статус спецпосланника США по Беларуси. Уровень контактов был повышен, и это очередной шаг к снятию санкций и восстановлению нормальной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Традиционным жестом милосердия в преддверии зимних праздников и, исходя из гуманитарных принципов, Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Как заявила пресс-секретарь Президента Беларуси, американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов (за них Президента очень просили родственники) и на раненых россиян.
Чтобы осмыслить эти события и опровергнуть домыслы, которыми успели обрасти итоги переговоров, мы составили пул самых частых вопросов и адресовали их эксперту.
Почему Белый дом решил отменить санкции на наш калий?
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
В значительной степени в этом были заинтересованы сами американцы. Почему? Потому что Беларусь играет большую роль в обеспечении мира удобрениями для решения продовольственной проблемы, и особо это значимо, например, для Бразилии.
Сейчас, если угодно, идет такая политическая борьба за Бразилию, и американская администрация крайне заинтересована в укреплении своего влияния в латиноамериканском регионе, а Бразилия – ведущая страна там, даже не только в этом регионе, ее значение гораздо больше.
Мы знаем, что Бразилия в свое время через Португалию, близкую ей по языку, пыталась продавить через Европейский Союз решение о том, чтобы белорусский калий был выведен из санкционного списка. Но мы понимаем, что влияние Португалии, мягко говоря, не столь велико в Евросоюзе. И вот здесь сошлись интересы.
Снятие санкций с калия: как это повлияет на экономику Беларуси?
Вадим Гигин:
Сам процесс снятия санкций, а не введения – это уже положительный процесс. Кроме того, такие важные направления, как авиаперелеты «Белавиа», белорусский калий – это движение вперед. Конечно, это и сигнал Европейскому Союзу. Потому что Европа занимает деструктивную позицию здесь, в частности, Литва. То есть, если Литва откроет, например, порт Клайпеда, то от этого выиграет и сама Литва.
Но мяч сейчас на их стороне, но Соединенные Штаты посылают вполне ясный сигнал Европейскому Союзу о том, что нужно тоже немножко продвигаться в этом положительном направлении. Теперь мы можем говорить о том, что американцы не будут вводить вторичные санкции против тех государств, которые торгуют с Беларусью, по крайней мере, по направлению калия, калийных удобрений.
Остаются вопросы по доставке. Как их решат?
Вадим Гигин:
Есть российские порты, та же Усть-Луга, через которую мы работаем и сейчас. Есть возможность транспортировки сухопутным путем на порты Дальнего Востока, что, конечно, усложняет логистику в данном случае. Самый короткий путь – это литовский путь, но решение США – это серьезное давление на Литву. Потому что литовский политический режим, он проамериканский. Понятно, что нынешняя политика администрации Трампа их не очень устраивает. Это, мягко говоря.
Стратегия национальной безопасности вызвала шок в Вильнюсе, так как и в других европейских столицах. Но сигнал ясный. И я думаю, что на литовское правительство будет давить и литовский бизнес, как мы это сейчас видим по автоперевозчикам, люди выходят на улицу. Фактически Литва своей политикой разоряет, тот же порт Клайпеда разоряет десятки тысяч литовских рабочих.
Как в ЕС отреагировали на эту ситуацию?
Вадим Гигин:
Дональд Трамп в определенном смысле американский фундаменталист, он возвращается к тем основам, на которых когда-то создавались Соединенные Штаты. Прагматизм, реализм, торговля, свободная торговля, как ее понимают, конечно, в Штатах, контроль западного полушария, всех Америк, Северной и Южной, нейтралитет, нет вечных союзов, очень настороженное отношение к Европе (это всегда было свойственно для США). И поэтому лидеров Европейского Союза это не устраивает, такую четверку – Польша плюс три страны Прибалтики.
Вместе с тем ряд государств Европы, в открытую это Виктор Орбан, Роберт Фицо, лидеры Венгрии, Словакии. Сейчас уже к ним подключается Чехия в связи с новым правительством. Они, конечно, занимают более прагматичную позицию. Я думаю, этот разворот в пользу прагматизма будет происходить и в некоторых других государствах. Это не означает, что они будут как-то благожелательны к нам. Но Европа расколота.
К сожалению, наши соседи, и Польша, и Прибалтика, находятся в лагере, настроенном на раздувание дальнейшего конфликта. Но, как мы видим, они не выдерживают противостояния с Беларусью. Возьмите недавнее открытие границы Польши. Вот это абсолютно позорное действие литовцев (то закрытие границы, то открытие границы) вызвало просто критику внутри литовского общества.
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