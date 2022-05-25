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Светлана Горваль: санкции нас сплотили с Россией, и мы интегрируемся в рамках законодательства

25 мая 2022 10:45
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Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Снопков: прямое влияние санкций затронуло около 20% экономики Беларуси. Подробнее здесь.

Светлана Горваль: санкции нас сплотили с Россией, и мы интегрируемся в рамках законодательства-1

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В условиях санкций мы работаем совсем по-другому. Самое главное – это переориентация потоков экспорта как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Мы понимаем, что западные страны не первоисточник развития для нашей страны, есть и другие страны, с которыми мы не так плотно сотрудничали, но сейчас у нас открывается перспектива для сотрудничества с ними. Вопрос санкций нас сплотил с Российской Федерацией, и мы интегрируемся в рамках законодательства.

Стоит отметить, что продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне, страна полностью обеспечивает себя мясом и молоком. Системная поддержка производства продовольствия дает отдачу и позволила нашей стране в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до 6,7 миллиарда долларов.

Светлана Горваль: санкции нас сплотили с Россией, и мы интегрируемся в рамках законодательства-4

Вопросы экономики и поддержка бизнес-климата. Белорусский депутат рассказал о том, что сейчас волнует избирателей.

# Санкции # Экономика # Светлана Горваль # Фотофакт

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