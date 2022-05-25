Светлана Горваль: санкции нас сплотили с Россией, и мы интегрируемся в рамках законодательства

Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В условиях санкций мы работаем совсем по-другому. Самое главное – это переориентация потоков экспорта как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Мы понимаем, что западные страны не первоисточник развития для нашей страны, есть и другие страны, с которыми мы не так плотно сотрудничали, но сейчас у нас открывается перспектива для сотрудничества с ними. Вопрос санкций нас сплотил с Российской Федерацией, и мы интегрируемся в рамках законодательства.

Стоит отметить, что продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне, страна полностью обеспечивает себя мясом и молоком. Системная поддержка производства продовольствия дает отдачу и позволила нашей стране в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до 6,7 миллиарда долларов.