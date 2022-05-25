Организовал оборону, но погиб, чтобы выполнить задание. Чем известен Якубов, чьё имя носит минская улица?

Новости Беларуси. Школьные каникулы в 2022 году пройдут под знаком «Года исторической памяти». Молодое поколение чтит подвиг прадедов и все чаще осознает, какой ценой досталась им победа. Сергей Шуманский и его «навигатор памяти» по улицам с героическими именами. Чтобы помнили.

Сергей Шуманский, СТВ:

Улица Якубова расположена в микрорайоне Серебрянка Ленинского района Минска. Ее протяженность около двух с половиной километров. Начинается от улицы Малинина, далее идет параллельно проспекту Рокоссовского, пересекается с улицей Плеханова возле реки Свислочь и заканчивается пересечением с улицей Шейпичи. Названа в честь советского офицера, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза – Гуляма Якубова.

Гулям Якубов родился 15 мая 1915 года в селе Мирзаабад в Узбекистане. Его родители были крестьянами. Гулям окончил 6 классов, затем работал в колхозе имени Куйбышева. В 1937-1939 годах проходил срочную службу в Красной армии. Был участником Советско-финской войны. После увольнения в запас работал заместителем директора совхоза «Савай». Но все планы разрушила новая война.

В 1941-м Якубов был вновь призван в армию. В том же году окончил курсы усовершенствования командного состава. В 556-й стрелковый полк 169-й стрелковой дивизии он прибыл в сентябре 1942-го и был назначен командиром взвода в роту автоматчиков. К лету 1944-го уже в звании капитана Якубов командовал ротой автоматчиков 556-го стрелкового полка. В боях за Сталинград его бойцы отразили 28 контратак противника, истребили более 150 гитлеровцев и тем самым обеспечили успешное решение поставленной задачи. Особо отличился Гулям Якубов в боях за освобождение Беларуси.

23 июня 1944 года началась белорусская наступательная операция «Багратион». Особое значение имела высота 150,9 метра около деревни Лудчицы на Могилевщине. Командование решило нанести по ней отвлекающий удар, остальные силы полка прорывались на другом участке. В ночь на 24 июня рота автоматчиков капитана Якубова, преодолев три вражеские траншеи, захватила высоту. На ликвидацию прорыва фашисты бросили значительные силы. Видя, что его бойцы попали в окружение, Гулям Якубов организовал и возглавил оборону. Почти 20 часов продолжался неравный бой. Бойцы Якубова отбили все 40 вражеских атак. Однако сам отважный капитан погиб в бою. В это время войска 1-го Белорусского фронта в нескольких десятках километров южнее прорвали оборону немцев и стали замыкать бобруйскую группировку противника в кольцо.

Из наградного листа Гуляма Якубова с представлением к званию Героя Советского Союза:

Весь личный состав роты, руководимый товарищем Якубовым, действуя на левом фланге полка, стремительными и смелыми действиями прорвал оборону противника на всю ее глубину, достигнув юго-западной окраины деревни Лудчицы. После чего противник сосредоточил до трех батальонов пехоты и при сильной огневой поддержке перешел в контратаку на роту капитана Якубова. Заняв оборону, автоматчики Якубова уничтожили более 425 немецких солдат и офицеров. К исходу дня гитлеровцам удалось окружить роту капитана Якубова, но бойцы не оставили позиции, продолжив бой с многократно превосходящими силами противника. Большинство личного состава и сам Гулям Якубов в этой неравной схватке погибли смертью героев, ценой своих жизней обеспечив выполнение боевой задачи.