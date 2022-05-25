Снопков: прямое влияние санкций затронуло около 20% экономики Беларуси

Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопросы парламентариев отвечал первый заместитель премьер-министра Беларуси. Как отметил Николай Снопков, прямое влияние санкций затронуло около 20 % белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть. Больше всего это ощутимо в промышленности.