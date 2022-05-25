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Снопков: прямое влияние санкций затронуло около 20% экономики Беларуси

25 мая 2022 10:49
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Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопросы парламентариев отвечал первый заместитель премьер-министра Беларуси. Как отметил Николай Снопков, прямое влияние санкций затронуло около 20 % белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть. Больше всего это ощутимо в промышленности.

Вопросы экономики и поддержка бизнес-климата. Белорусский депутат рассказал о том, что сейчас волнует избирателей.

Снопков: прямое влияние санкций затронуло около 20% экономики Беларуси-1

Приоритет сегодня – это стабильная работа предприятий и сохранение рабочих мест, поэтому импортозамещение для нашей страны – вопрос экономического суверенитета. Сейчас активно ведется поиск альтернативных поставщиков. Только за первые месяцы 2022 года объем импорта сырья, материалов и комплектующих из России и Китая вырос почти на полмиллиарда долларов.

Светлана Горваль: санкции нас сплотили с Россией, и мы интегрируемся в рамках законодательства. Подробнее здесь.

# Санкции # Экономика # Николай Снопков # Фотофакт

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