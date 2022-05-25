Вопросы экономики и поддержка бизнес-климата. Белорусский депутат о том, что сейчас волнует избирателей

Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня в призме у нас экономика, и избирателей, конечно, очень волнует ряд вопросов с экономической точки зрения. Мы сегодня задаем вопросы о поддержке национальных производителей, речь идет про глубину переработки продукции, закупку медицинских изделий, бытовой химии, порошков. Сегодня речь идет о закупке подсолнечного масла.

Второй блок вопросов, которые интересуют моих избирателей, – поддержка бизнес-климата, сокращение проверок, мониторингов, налоговые льготы для бизнеса, привлекающего инвестиции.