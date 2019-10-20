Эффект развития для каждого. Как IT-сфера влияет на жизнь белорусов?

Новости Беларуси. На этой неделе в тренде образование. IT-вузу быть. Решено однозначно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Решено на мероприятии, которое, наверное, не совсем подходит под определение «совещание». Скорее, эдакий совет. Хочется добавить «мудрецов», но многие из его участников не пройдут возрастной ценз – все больше это молодые люди, которые, похоже, умеют предсказывать будущее. По крайней мере, инициированный ими же декрет о цифровой экономике сумел сделать Беларусь первой в мире. Помните, мы законодательно закрепили smart-контракт? И вот когда база для развития IT-сферы не просто соответствует, а опережает мировую, и уже есть эффект, причем существенный, для экономики, самое время, что называется, расширить шлюз. Посмотреть, на чем можно споткнуться в будущем и подстелить соломку. И вот тут на первый план выходит основа основ – образование. Дело ведь отнюдь не в создании отдельного вуза – речь о системе образования в целом. О его трансформации в направлении мгновенной реакции на потребности времени. Но. Речь на совете шла не только об образовании. Еще одно требование Президента – чтобы IT-сфера не была вещью в себе, чтобы эффект от ее развития мог ощутить каждый, кто живет в нашей стране. Тему продолжит Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Еще 15 лет назад мало кто верил в то, что независимая Беларусь с мощным аграрным сектором и доставшимся от СССР званием главного сборочного цеха сможет стать лидером абсолютно нового для себя направления, вовремя сделав ставку на IT. Только вдумайтесь: за прошлый год резиденты ПВТ экспортировали продукции на 1,5 миллиарда долларов. Но это ли конечная цель? Своевременно созданный нами сами инструмент – Парк высоких технологий – может помочь реализовать куда более амбициозную задачу: создать IT-страну, в которой каждый белорус получит реальную пользу от высоких технологий.

Один из самых опытных и известных трансплантологов страны Олег Руммо прямо из своего кабинета наблюдает за ходом операции по пересадке печени шестимесячному мальчику. Технологии в этом случае экономят время врача, ведь чтобы проконсультировать коллег, не обязательно физически быть с ними рядом.

Вообще белорусская трансплантология сегодня синоним успеха. Это та сфера, которая перманентно развивается во многом благодаря кооперации с IT. За 10 лет сотрудничества с Парком высоких технологий реализовали шесть крупных проектов. На очереди еще несколько.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Одна из белорусских компаний активно сотрудничает с нами в части разработки перфузионной машины, которая позволяет не только сохранять человеческие органы более продолжительное время, но и улучшать их качество, что очень важно, поскольку качество органов зачастую играет передовую функцию.

Пока с этой машиной в экспериментальном режиме работают над перфузиями печени и почек. Как результат – срок хранения почек увеличили с 24 до 30 часов. Но прежде, чем встанет вопрос о сохранении органа, предстоит найти донора. И здесь очень важно не потерять время. Совсем скоро появится едина база, в которую автоматически из всех клиник страны будут попадать данные о тех людях, чье состояние критическое и чьи органы потенциально могут спасти жизнь реципиенту.

Сергей Лещук, заведующий отделом «Единый регистр трансплантации «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Мы этого пациента ведем от суток до трех. Мы его ведем, обследуем, готовим его к забору. И это целый процесс. Это большая груда бумажной работы, это мониторы, это листы, истории болезни. Все это будет у нас компактно собрано в компьютерное обеспечение. И доктора, которые в этом заинтересованы, смогут зайти в эту программу и узнать всю информацию об этом пациенте и последующем доноре.





Кстати, все эти проекты резиденты ПВТ реализуют абсолютно бесплатно. Своеобразная посильная помощь людям и стране, в которой работают.

Белорусские аграрии от помощи айтишников тоже не отказываются. Так, например, в Брестском технопарке работают программой «IT-агро». Главная задача – облегчить жизнь всем занятым в животноводстве, от зоотехника до руководителя сельхозпредприятия. Путь коровы от рождения можно проследить и сегодня. Но зачастую селекцию, учет, взвешивание, доение, ветеринарию и рацион контролируют разные программы. Новый продукт объединит всю информацию в одном месте и позволит принимать решения вовремя и на расстоянии.

Юрий Кардаш, руководитель проекта:

Прослеживается вся процедура взвешивания и принимаются оперативные решения по тому, что делать с конкретным животным, если набирает вес, не набирает вес. Дальше – кормление, рацион. Можно увидеть разработки по кормлению, предложения по рациону.

Следующий шаг – найти контакт IT-специалистов и аграриев – также сделан. Продукт белорусских разработчиков уже начали внедрять на фермах нескольких хозяйств. В «Вознесенском» 2500 коров. И уже через месяц здесь планируют отслеживать каждую из них более внимательно и получать весомую отдачу.

Надежда Кондратюк, директор ОАО «Вознесенский»:

Не выходя из кабинета, если я захочу увидеть, что делается на комплексе и что сделали мои специалисты – выполнили они тот технологический регламент, который они должны выполнить, я у себя увижу, что они сделали или чего-то не доделали. Я считаю, любая сегодня программа – она двигает, и является главным помощником и специалистов, и руководителя.

На неделе одним стартапом стало больше. Представители IT-сообщества и образования предложили главе государства создать в Беларуси хай-тек-университет. На самом деле эта тема в воздухе витала уже давно. Равно как и необходимость переформатировать всю систему образования. Достичь двух целей можно одновременно, но для этого нужно провести эксперимент. Лучшие результаты, которые можно будет использовать не только в обучении айтишников.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Один из ключевых элементов – это возможность отработки гибких образовательных программ и формирование учебной программы в условиях неопределенности. Мы должны выстроить такую систему подготовки, когда мы сможем научить даже тому, чего мы не знаем в настоящий момент. И это амбициозная задача, которая, наверное, в экспериментальном режиме должна решаться.

Сразу стоит сказать: это не будет университет в классическом понимании. Во-первых, учредителями его станут сами компании-резиденты и администрация ПВТ, плюс ведущие кузницы IT-кадров на сегодняшний день, БГУИР и БГУ.

Во-вторых, к участию в эксперименте пригласят всего 180 человек, которые пройдут серьезнейший отбор и в конце концов станут специалистами экстра-класса. И в-третьих, программа обучения будет меняться в процессе. Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Это будет наша попытка готовить в вузе специалистов высокого уровня. Это не будет большой прием абитуриентов: на первоначальном этапе около 180. Гибкость программ обучающихся. Сегодня меняется наш мир, создаются новые профессии, специальности, которых вчера еще не было.

Кстати, преподавать в новом вузе будут белорусские педагоги, в том числе и те, которые сейчас работают за рубежом. Они тоже пройдут серьезный отбор. Но вуз не должен превратиться в закрытый клуб, а его студенты в будущем должны принести пользу всей стране – вот основные требования Президента. Вообще глава государства не раз подчеркивал, что важно сделать IT понятным, а главное, полезным каждому белорусу. Пока же переформатирование страны идет не совсем теми темпами, на которые рассчитывали. Во время V Всебелорусского собрания ставили задачу создать цифровое правительство к 2020 году. Пока этого не произошло. В чем причины – предстоит разобраться.