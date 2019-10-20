Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями

Новости Беларуси. Продолжая тему образования в контексте необходимости трансформации образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Мне подумалось вот о чем: можно сколько угодно формировать новую систему, главное, чтобы было кого в ней обучать. И чтобы в обучении было заинтересовано не столько государство, сколько учителя, родители и сами дети.

Пока в этом плане ситуация далека от идеальной. Впрочем, все это звенья одной цепи. Как говорится, когда хорошо, тогда хорошо. Когда механизм правильный, каждый его элемент не только работает сам по себе, но и способствует работе всех остальных элементов.