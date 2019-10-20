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В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом

20 октября 2019 16:32
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Новости Беларуси. Первые шаги, первые слова. Максим Громоздов всегда и во всем был ранним. У маленького могилевчанина в четыре года от зубов отскакивает таблица умножения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -1

Вместо игрушек – книги и прописи. Чтение, письмо, английский – любимые занятия Максима. Последнее увлечение мальчика – космос, звезды и планеты. О них Максим знает лучше любого старшеклассника. Расстояние от Земли до Солнца. Плотность звезд и температура каждой планеты Солнечной системы.

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -4

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -6

Диана Громоздова, мама Максима:
Мы его ни в коем случае не заставляем. Он сам интересуется, приносит, рассказывает. И мы стараемся поддерживать это направление. Счет, изучение планет, звезд. Мы все для этого делаем. Книжки покупаем, рассказываем, показываем обучающие фильмы.

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -9

Увлеченный космическим пространством малыш сейчас мечтает о профессии астронома. Но родители ставок пока не делают. Ведь сын, досконально изучив один объект, с энтузиазмом берется за следующий.

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -12

Максим ходит в обычную группу детского сада, с удовольствием делится знаниями с ровесниками. А воспитатели в свободную минуту, видя, с какой легкостью даются мальчику знания, стараются заниматься по отдельной программе.

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -15

Алеся Лаппо, воспитатель дошкольного центра развития ребенка:
Мы читаем с ним, он знает таблицу умножения. Это гениально для своего возраста. Самое главное, что он понимает сам принцип, а не бездумно относится к делу. Он в этом разбирается.

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В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -18

В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом -20

# Дети # общество # Диана Громоздова # Максим Громоздов # Алеся Лаппо # Фотофакт

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