В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом

Новости Беларуси. Первые шаги, первые слова. Максим Громоздов всегда и во всем был ранним. У маленького могилевчанина в четыре года от зубов отскакивает таблица умножения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вместо игрушек – книги и прописи. Чтение, письмо, английский – любимые занятия Максима. Последнее увлечение мальчика – космос, звезды и планеты. О них Максим знает лучше любого старшеклассника. Расстояние от Земли до Солнца. Плотность звезд и температура каждой планеты Солнечной системы.

Диана Громоздова, мама Максима:

Мы его ни в коем случае не заставляем. Он сам интересуется, приносит, рассказывает. И мы стараемся поддерживать это направление. Счет, изучение планет, звезд. Мы все для этого делаем. Книжки покупаем, рассказываем, показываем обучающие фильмы.

Увлеченный космическим пространством малыш сейчас мечтает о профессии астронома. Но родители ставок пока не делают. Ведь сын, досконально изучив один объект, с энтузиазмом берется за следующий.

Максим ходит в обычную группу детского сада, с удовольствием делится знаниями с ровесниками. А воспитатели в свободную минуту, видя, с какой легкостью даются мальчику знания, стараются заниматься по отдельной программе.