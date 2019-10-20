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92-летняя минчанка Лилия Чижик поучаствовала в переписи населения через онлайн-систему

20 октября 2019 17:05
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Новости Беларуси. «Цифра» действительно проникает в нашу жизнь. Взять хотя бы перепись населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

92-летняя минчанка Лилия Чижик поучаствовала в переписи населения через онлайн-систему -1

Беларусь первая из стран СНГ провела ее частично онлайн. 2 миллиона человек переписались именно таким образом. Среди них и Лилия Николаевна Чижик. 92-летняя минчанка на «ты» с технологиями и советует остальным активнее следовать ее примеру и впускать в свою жизнь цифровизацию. Как минимум потому что это удобно.

92-летняя минчанка Лилия Чижик поучаствовала в переписи населения через онлайн-систему -4

# It-технологии # общество # Лилия Чижик # Фотофакт

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