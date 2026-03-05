Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил госнаграды белорусским женщинам

2026 год в Беларуси заслуженно посвящен именно женщинам. Таким разным, но единым в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Об этом сегодня, 5 марта, заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 белорусок удостоены ордена Матери. Это одна из самых почетных наград – знак признания тем, кто посвятил себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей.

Символично, что награды вручили накануне Международного женского дня и в год, когда в Беларуси чествуют белорусскую женщину – хранительницу семьи, традиций и будущего. В центре этой церемонии – матери. Женщины, чья ежедневная забота, терпение и мудрость становятся основой сильной семьи и сильной страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большинство женщин в этом зале награждены самой светлой государственной наградой – орденом Матери – за рождение и воспитание пятерых и более ребятишек. Многодетных семей в Беларуси за пять лет стало больше 15 %, и сегодня 120 тысяч семейных пар воспитывают троих и более малышей. Я уверен, что, глядя на вас, таких цветущих и таких счастливых, люди задумаются о втором ребенке, ну а там и третьем.

Государство таких людей поддержит, как бы ни было трудно и сложно. Семья – настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами – это продолжение не только чьей-то фамилии, но это продолжение всего белорусского народа. Тем более в стране созданы все возможности, чтобы женщины при желании состоялись в любой профессии. Вы, яркое тому подтверждение, добиваетесь впечатляющих успехов в самых разных сферах.

Дорогие наши женщины, пользуясь случаем, я хочу от всей души поздравить вас и в вашем лице всех наших белорусок с наступающим светлым праздником. Спасибо вам за тот бесценный вклад, который вы уже сделали для родной страны. Я уверяю, что мы, мужики, всегда готовы вас беречь, защищать, помогать, поддерживать и радовать. Говорите, что еще нам сделать, чтобы вы стали счастливее.

Завершилась церемония теплым общением Президента с прекрасной половиной Беларуси. Глава государства поблагодарил каждую из женщин за их труд, заботу и ту огромную роль, которую они играют в жизни своих семей и всей страны. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.