Дело всей жизни! Как трудится лучший лесничий Беларуси в Ушачском лесхозе?

Есть профессии, результат которых нельзя увидеть сразу. Иногда для этого нужны десятилетия. Но именно такие люди буквально выращивают будущее. Один из них работает в Витебской области. Лучший лесничий страны – Николай Рахманенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его рабочий день – это десятки километров по лесным дорогам, контроль за угодьями и забота о молодых посадках. Но что скрывается за этой, на первый взгляд, спокойной работой? С какими трудностями приходится сталкиваться хранителю леса и почему результаты его труда увидят только будущие поколения?

Зимой и летом в любую погоду Николая Рахманенко сложно застать дома. Пешком или на служебном автомобиле он наматывает десятки километров, объезжая угодья. Косарское лесничество расположено в живописных местах. Однако имеет свою специфику. Рядом находится Березинский биосферный заповедник. И на территорию лесничества часто наведываются лоси и косули. Задача – сберечь молодые деревья, которыми любят лакомиться дикие животные. В 2025 году оградили более 10 гектаров леса.

Николай Рахманенко, главный лесничий Косарского лесничества:

Начинается рабочий день с планерки. Ставим задачи, отправляем рабочих на свои рабочие места, следя с утра за наличием спецодежды. Выдаем ГСМ по мере необходимости, запасные части к бензопилам. Произвожу контроль, выезжая на лесосеки.

С приходом весны хлопот у Николая Рахманенко прибавляется. На подходе апрель – самое время для лесовосстановительных работ. Но к этому ответственному периоду нужно подготовиться заранее. Сперва определяют участки, где в перспективе будут шуметь молодые деревья. Дальше очищают их от зараженных кустарников. И все под контролем главного лесничего. Кроме того необходимо подготовить количество посадочного материала. Предпочтение отдают смешанным лесам – сосне и ели. Семена все подразделения Ушачского лесхоза заготавливают сами.

Алексей Апенок, директор Ушачского лесхоза:

Сбор шишки ели, шишки сосны. Собрано порядка 4 тонн, получены собственные семена для высева на питомники. Основной запас лесосеменного сырья сделан. Лесовосстановительная работа – это наша основная деятельность, потому что как мы заложим фундамент наших будущих лесов весной, как мы будем ухаживать за ним летом, от этого будет дальше зависеть все наше благосостояние и как лесхоза, так и отрасли в целом. В 2025 году новые леса зазеленели на 30 гектарах. Уже проверяли: приживаемость культур первого года почти 80 %. В работе специалистам помогают современные технологии и гаджеты.

Ольга Рахманенко, помощник главного лесничего Косарского лесничества:

При помощи планшета мы отводим границу участка, отмечаем. Затем переносим на компьютер и у нас получается съемка участка. Намного проще, быстрее.