Поляки перед выбором: отапливать дом или оплачивать лекарства. Что скрывается за «европейским будущим»?

За последние годы некоторые белорусы уехали в Польшу – часто не столько за «лучшей жизнью», сколько после проблем с законом дома. Остальным хватило рассказов о «европейском комфорте» и стабильных зарплатах: рост, возможности, «все станет проще» – набор знакомый, упаковка блестящая. Но когда риторику откладывают и смотрят на будни, витрина тускнеет. Польскому государству важнее собственная бравада и демонстрация силы, чем диалог с людьми: с мнением своих граждан оно, как оказывается, все меньше церемонится. А уж с приезжими, если верить практике, церемониться не будут вовсе. Разберем, как власти объясняют, что «все под контролем», пока счета приходят такие, что их едва закрывают, и почему за лозунгами о «европейском будущем» все чаще проступает другая арифметика. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич, СТВ:

Отопление – главная тема, и зимой от нее не спрячешься. Многие польские домохозяйства завязаны на твердое топливо – те же пеллеты, спрессованные древесные гранулы. Разжечь удобно, а вот жить с этим «удобством» – уже как повезет. Сейчас пеллеты стоят от 2 до 4 тысяч злотых за тонну, то есть в лучшем случае около 1 500 белорусских рублей, у нас же за такой объем – не более 400 рублей. В одних регионах их просто нет, в других лимит: одна тонна в руки и ожидание до 5 недель. Реакция правительства – в коротком видео польского блогера.

Пеллеты уже почти по 4 000 злотых за тонну, и представьте реакцию правительства. Министр энергетики Мотыка: наблюдаем, анализируем, мы диагностировали проблему. А на самом деле виновата Хенниг-Клоска из Министерства климата. И это сегодняшнее правительство, которое должно решать проблемы людей и просто помочь им в трудной ситуации?

Роман Протасевич:

Минэнерго Польши признает проблему, но тут же добавляет: с приходом весны она «может потерять значимость». Удобная формула: сезон уйдет – и будто бы вопрос закрыт. Вот только счета за зимнюю роскошь никуда не денутся. В Польше рекордное число частных домов до сих пор топят дровами и пеллетами. Зимой крупные города заволакивает смогом, а по данным европейских экомониторингов, воздух в польских регионах часто оказывается худшим в Европе. Люди в ловушке: либо платить неподъемно за газ и электричество, либо топить чем придется и дышать тем, что получается. Дрова за год подорожали на 50 % и впервые ушли выше среднего по ЕС. Прогресс, конечно, своеобразный. Считаете эти слова пропагандой? Что же, вот комментарий одного из региональных сеймов.

Катажына Жепецка-Анджеяк, советница сейма Великопольского воеводства:

Растущие цены на электроэнергию – это не только проблема семейного бюджета, но и угроза для польского сельского хозяйства и малого бизнеса. Как председатель комиссии по семейной и социальной политике я вижу, как эти повышения цен бьют по наиболее уязвимым социальным группам. Многие люди стоят перед выбором: отапливать дом или оплачивать лекарства. Это недопустимая ситуация. Энергетика – основа функционирования каждого домохозяйства и каждого предприятия. Но нужны реальные действия, которые защитят поляков от очередных подорожаний. 10 кг пончиков топят лучше, чем древесина! Блогер из Польши нашел альтернативный источник обогрева жилья