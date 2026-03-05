Переводчик, академик, фронтовик: 130 лет назад родился народный писатель Беларуси Кондрат Крапива
Знаковая дата в культурной истории нашей страны. Ровно 130 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэт, драматург, переводчик, вице-президент Академии наук – официальных титулов у Кондрата Кондратьевича было множество. Но в историю он вошел под другим званием – как главный белорусский сатирик. Его колкий, честный и свежий слог придал новое звучание белорусской литературе, а произведения до сих пор изучаются в школе и оживают на сцене.
Его строки не давали забыть, настолько жгучими оказывались слова. Литературный талант Кондрата Крапивы закалился в огне. Буквально. Писатель прошел через четыре кровавые войны, потерял на фронте любимого сына. Он знал цену жизни, и, возможно, поэтому его смех никогда не был злым. Он был целительным. Сегодня память о писателе бережно хранит его внучка Елена Атрахович.
Алина Мычко, корреспондент:
В официальных воспоминаниях Кондрат Кондратьевич предстает часто как очень строгий и сдержанный человек. Таким ли он был в кругу семьи и дома?
Елена Атрахович, внучка Кондрата Крапивы:
В доме это был человек с одной стороны строгий. Он к некоторым вещам очень строго, например, в быту даже относился. Такой пример приведу. Он очень не любил, и даже категорически требовал, чтобы на его столе ничего не трогали, не перекладывали ручку, бумагу, еще какие-то предметы. А так вообще он был очень контактный человек.
Кондрат Крапива владел несколькими иностранными языками. Но ни один не ценил так, как белорусский. Он переводил Шекспира, Гоголя и Маяковского, доказывая, что наша речь звучит не менее мощно. Именно это тонкое чувство родного языка позволяло сатирику безошибочно находить единственно верную интонацию и мгновенно распознавать фальшь, даже если она была скрыта за внешней правильностью слов.
Елена Атрахович:
В то время я училась в аспирантуре, и в быту легко, конечно, говорила на белорусском языке, а вот научный текст – это уже посложнее. Мне пришлось пользоваться словарем. В то время действительно, когда я эту статью принесла показать деду, чтобы услышать какие-то замечания, первое замечание, ён кажа: «Мова кепская». Я удивилась: «А почему так? Ведь я же пользовалась твоим словарем, который ты редактировал. А он говорит, что мова перакладная.
Литературное наследие Кондрата Крапивы – это живые тексты, которые сегодня звучат так же актуально, как и десятилетия назад. В 1939 году Крапива написал одно из самых известных своих произведений комедию «Хто смяецца апошнiм».
Ее хотели запретить в Москве – слишком колко вышло. Но пьеса не просто выжила, она получила Сталинскую премию, а в народе быстро разошлась на цитаты. Перу мастера подчинялись не только острая сатира, но и певучая лирика, и трогательная драма.
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