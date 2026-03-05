Переводчик, академик, фронтовик: 130 лет назад родился народный писатель Беларуси Кондрат Крапива

Знаковая дата в культурной истории нашей страны. Ровно 130 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэт, драматург, переводчик, вице-президент Академии наук – официальных титулов у Кондрата Кондратьевича было множество. Но в историю он вошел под другим званием – как главный белорусский сатирик. Его колкий, честный и свежий слог придал новое звучание белорусской литературе, а произведения до сих пор изучаются в школе и оживают на сцене.

Его строки не давали забыть, настолько жгучими оказывались слова. Литературный талант Кондрата Крапивы закалился в огне. Буквально. Писатель прошел через четыре кровавые войны, потерял на фронте любимого сына. Он знал цену жизни, и, возможно, поэтому его смех никогда не был злым. Он был целительным. Сегодня память о писателе бережно хранит его внучка Елена Атрахович.

Алина Мычко, корреспондент:

В официальных воспоминаниях Кондрат Кондратьевич предстает часто как очень строгий и сдержанный человек. Таким ли он был в кругу семьи и дома? Елена Атрахович, внучка Кондрата Крапивы:

В доме это был человек с одной стороны строгий. Он к некоторым вещам очень строго, например, в быту даже относился. Такой пример приведу. Он очень не любил, и даже категорически требовал, чтобы на его столе ничего не трогали, не перекладывали ручку, бумагу, еще какие-то предметы. А так вообще он был очень контактный человек.

Кондрат Крапива владел несколькими иностранными языками. Но ни один не ценил так, как белорусский. Он переводил Шекспира, Гоголя и Маяковского, доказывая, что наша речь звучит не менее мощно. Именно это тонкое чувство родного языка позволяло сатирику безошибочно находить единственно верную интонацию и мгновенно распознавать фальшь, даже если она была скрыта за внешней правильностью слов.