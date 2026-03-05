В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский

В Минской области готовятся к возможному паводку. В этом году фактов подтоплений пока не зарегистрировано. Но их прогнозируют в четырех районах: Борисовском, Дзержинском, Пуховичском и Столбцовском. В зоне особого внимания и Молодечненский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Резкое повышение температуры может ухудшить паводковую обстановку. Поэтому в Молодечненском районе контроль усилен. Ежедневно проводится мониторинг шести проблемных участков, которые ежегодно традиционно подтапливает. Мониторинг ведут председатели сельсоветов, дорожные и коммунальные службы.

Павел Канаш, заместитель начальника Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Пристальное внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений, водопропускных труб, ливневых канализаций, а также наличию заторов на водных объектах. По оперативным данным, на территории Молодечненского района в настоящее время подтоплений не зафиксировано.