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В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский

05 марта 2026 14:38
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В Минской области готовятся к возможному паводку. В этом году фактов подтоплений пока не зарегистрировано. Но их прогнозируют в четырех районах: Борисовском, Дзержинском, Пуховичском и Столбцовском. В зоне особого внимания и Молодечненский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский-2

Резкое повышение температуры может ухудшить паводковую обстановку. Поэтому в Молодечненском районе контроль усилен. Ежедневно проводится мониторинг шести проблемных участков, которые ежегодно традиционно подтапливает. Мониторинг ведут председатели сельсоветов, дорожные и коммунальные службы.

В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский-4

Павел Канаш, заместитель начальника Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Пристальное внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений, водопропускных труб, ливневых канализаций, а также наличию заторов на водных объектах. По оперативным данным, на территории Молодечненского района в настоящее время подтоплений не зафиксировано. 

В Минской области прогнозируют подтопления в четырех районах. В зоне особого внимания – Молодечненский-6

Благодаря постоянному мониторингу и оперативному взаимодействию всех служб – ситуация под контролем. В случае ухудшения обстановки спасатели готовы задействовать дополнительные силы и средства.

# Паводки в Беларуси # МЧС Беларуси

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