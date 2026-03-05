В преддверии 8 Марта во всех школы страны прошел единый урок «Белорусская женщина – символ силы и вдохновения»
В преддверии Международного женского дня – особое внимание женщинам по всей стране. Тем более, что нынешнее 8 Марта проходит в Год белорусской женщины – а это еще один повод сказать спасибо тем, кто добивается успехов в профессии и остается хранительницей семейного очага.
Вклад белорусок в развитие общества отмечают на самом высоком уровне: в трудовых коллективах и администрациях проходят торжественные чествования, а во всех школах страны состоялся единый урок «Белорусская женщина – символ силы и вдохновения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О тех, кто вдохновляет своим примером – материал Галины Буро.
О выдающихся белорусках в истории и современности – устами учеников 39-й гродненской школы. Какими качествами надо обладать, чтобы стать Героем Беларуси, выиграть золото Олимпиады, полететь в космос или участвовать в политической жизни страны. Есть к чему стремиться и за кем тянуться. Ведь белорусская женщина – символ силы и вдохновения. Такова тема единого урока во всех школах страны в преддверии 8 Марта.
Анна Мещерякова, учитель средней школы №39 имени И.Д. Лебедева Гродно:
Для меня эта дата не просто дата в календаре. Год женщины – это еще способ напомнить нам всем, что женщины – это сила, женщины – это вдохновение, женщины – это помощь.
Не только на расстоянии звезд – примеры вдохновляющих белорусок совсем рядом. Их преподаватель Анна Мещерякова – титулованная «Женщина года Гродно». Но главный пример для каждого школьника – в собственной семье – мама.
Матвей Чигас, учащийся средней школы №39 имени И.Д. Лебедева Гродно:
Моя мама тоже сильная, она работает парикмахером, а когда она приходит домой, она обо мне заботится. Я ее очень сильно люблю.
Юлиана Кострица, учащаяся средней школы №39 имени И.Д. Лебедева Гродно:
Мне понравилось рассказывать про свою маму. Наши мамы тоже прославляют нашу Родину.
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