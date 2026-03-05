В преддверии 8 Марта во всех школы страны прошел единый урок «Белорусская женщина – символ силы и вдохновения»

В преддверии Международного женского дня – особое внимание женщинам по всей стране. Тем более, что нынешнее 8 Марта проходит в Год белорусской женщины – а это еще один повод сказать спасибо тем, кто добивается успехов в профессии и остается хранительницей семейного очага.

Вклад белорусок в развитие общества отмечают на самом высоком уровне: в трудовых коллективах и администрациях проходят торжественные чествования, а во всех школах страны состоялся единый урок «Белорусская женщина – символ силы и вдохновения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.