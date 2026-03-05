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Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей? О правильном использовании SPF рассказала косметолог

05 марта 2026 14:10
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Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей? О правильном использовании SPF рассказала косметолог-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Вот и наступила долгожданная весна, но мы должны помнить, что солнечные лучи несут в себе немного скрытой опасности. Повышается ультрафиолетовый индекс, который может повреждать нашу кожу, вызывая оксидатный стресс – это основная причина возрастных трофических изменений кожи. 

Кроме того, ультрафиолетовое излучение может повреждать кожу и вызывать злокачественные образования кожи, которые могут очень сильно повлиять на качество жизни, здоровья и быть очень опасными. 

Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей? О правильном использовании SPF рассказала косметолог-3

Екатерина Мазынская:
Поэтому, когда у нас появляются первые солнечные лучи, мы должны вспомнить о том, что необходимо использовать SPF-защиту. Есть определенные правила использования косметики с SPF-защитой. 

Ее наносят после очищения кожи и нанесения своего дневного крема. После нанесения крема необходимо подождать несколько минут, чтобы крем оказал свое омолаживающее, увлажняющее, питающее действие. Затем наносится косметика с SPF-защитой. 

Подробнее смотрите в видео.

# Екатерина Мазынская # Красота # Здоровье # Полезные советы

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