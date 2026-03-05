Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей? О правильном использовании SPF рассказала косметолог

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Вот и наступила долгожданная весна, но мы должны помнить, что солнечные лучи несут в себе немного скрытой опасности. Повышается ультрафиолетовый индекс, который может повреждать нашу кожу, вызывая оксидатный стресс – это основная причина возрастных трофических изменений кожи.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение может повреждать кожу и вызывать злокачественные образования кожи, которые могут очень сильно повлиять на качество жизни, здоровья и быть очень опасными.