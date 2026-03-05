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Финал турнира «Золотая шайба» в группе А движется к завершению

05 марта 2026 17:29
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Турниру «Золотая шайба» уже 30 лет. За это время выросло не одно поколение ребят, для которых хоккей стал жизнью. Традиции продолжаются, и сегодняшние финалисты не скрывают, что «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси – это особенные соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал турнира «Золотая шайба» в группе А движется к завершению-2

Наравне с мальчиками шайбу гоняют и девочки. Елизавета Павлюченко пробовала себя и в футболе, и в теннисе, и даже в шахматах. В хоккей она пришла только год назад, и ее буквально взяли с руками и ногами в «Молодечно-Юни». Это их ценное приобретение. Лиза мечтает продолжить карьеру хоккеистки.

Подробнее в видео.

# Хоккей

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