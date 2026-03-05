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«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери

05 марта 2026 14:50
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Семья и дети – главные ценности белорусской женщины. В этом году более 40 жительниц Минской области удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Профессии у них разные, но объединяет одно – безграничная любовь к детям, мудрость, терпение и преданность семье. Эта награда – символ уважения и благодарности за их огромный вклад в воспитание будущего поколения.

«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-2

Среди обладательниц почетной награды – Татьяна Ганус. Вместе с мужем воспитывают пятерых детей. 

О любви, заботе и многодетном счастье – наш следующий материал.

«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-4

Татьяна Ганус, многодетная мама:
Я из многодетной семьи. У меня в семье10 детей. Я самая младшая в семье – 10-я. У меня пять детей. По крайней мере, больше не планируем. Мы все дружные. Все вместе, все друг за друга: и братья, и сестры. Я сама из Борисова. Вышла замуж, переехала в Лошницу. Уже 9 лет живем здесь. Не жалею. Семья, дети – самое главное.

«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-6
«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-7

Старшей дочери – 19. Сыну – 7. Дочке – 5, и малышам – 1,4 года.

«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-9

Да, дети помогают с малышами справляться. И свекровь, муж, сестры, братья помогают. Мы всегда вместе. 

«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери-11

Работаю на Борисовском заводе медпрепаратов с 2013 года машинистом РУМ – расфасовочно-упаковочной машины. 

Подробнее смотрите в видео.

# Год белорусской женщины

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