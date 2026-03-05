«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери

Семья и дети – главные ценности белорусской женщины. В этом году более 40 жительниц Минской области удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Профессии у них разные, но объединяет одно – безграничная любовь к детям, мудрость, терпение и преданность семье. Эта награда – символ уважения и благодарности за их огромный вклад в воспитание будущего поколения.