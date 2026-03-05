Лукашенко – белорусским женщинам: если хоть один мужик вас обидит, напишите мне!

2026 год в Беларуси заслуженно посвящен именно женщинам. Таким разным, но единым в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Об этом сегодня, 5 марта, заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре особого внимания – матери. Женщины, чья ежедневная забота, терпение и мудрость становятся основой сильной семьи и сильной страны. Более 20 белорусок удостоены ордена Матери. Это одна из самых почетных наград – знак признания тем, кто посвятил себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей. Среди награжденных – и женщины, чья работа стала примером преданности профессии. Медалями «За трудовые заслуги» удостоены Анжела Алферонок – сотрудница предприятия «Марко», Ирина Белякова – инженер-технолог Оршанского льнокомбината и Надежда Капичникова – ведущий научный сотрудник Института плодоводства. Орден Почета вручен Татьяне Аксамит – начальнику управления образования Гродненского райисполкома. Кроме того, указом Президента ряду белорусок присвоены почетные звания – заслуженный работник образования, заслуженный работник физической культуры и спорта, мастер спорта. Это признание таланта, труда и преданности своему делу. Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил госнаграды белорусским женщинам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. Ну, у нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава Администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет на контроль.

Символично, что награды вручили накануне Международного женского дня и в год, когда в Беларуси чествуют белорусскую женщину. Ту, которая хранит тепло семейного очага, передает из поколения в поколение традиции, воспитывает детей, поддерживает близких и своим трудом ежедневно вносит вклад в будущее страны.

Наталья Стукач, учитель-дефектолог специального детского сада № 17 Светлогорска:

Особенно ценно получать награду в Год белорусской женщины, когда понимаешь, что очень высоко наше государство, наш Президент, относится к женщинам, к женским заслугам, к родительству, к материнству. Я это очень ценю.