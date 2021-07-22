«Еда – идея фикс». Врач-психотерапевт рассказал, как распознать анорексию
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Первые симптомы анорексии, когда родителям стоит бить тревогу. На что обращать внимание?
Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Можно назвать какой-то перечень, что ребенок или подросток становится специфичен в отношении еды. То есть он ест малыми порциями, нарезает как-то мелко, берет маленькие тарелки, прячется.
Алена Родовская:
То есть скрывает от родителей, что изменился?
Валерий Гринь:
Да.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А мы тоже скрывали от родителей, что кашу в мусорное ведро, пока никто не видит, выбрасывали. Но это же не была анорексия.
Валерий Гринь:
Он может лгать, замыкаться в себе, теряет социальные связи. Еда становится «идеей фикс». Вот чем отличается человек, который хочет сбросить несколько килограммов, от того, который уже находится в процессе расстройства пищевого поведения. Это сверхценная фиксация, она заполняет большую часть его жизни. Это изнурительные тренировки, использование слабительных и диуретических препаратов (мочегонных). Это «тусовка» на различных форумах, которые поддерживают эту тему, там люди инфицируют и индуцируют друг друга. То есть можно заметить, что подросток изменился. Это и физические изменения, мешковатая одежда, которой он пытается скрыть нарастающую худобу, гормональные сбои, отсутствие месячных у девочек, раздражительность, агрессивность.
Алена Родовская:
Но это подростковый возраст, они в принципе всегда такие.
Наталья Надольская:
А мне кажется, что мы не должны зацикливаться только на анорексии и булимии, ведь расстройство пищевого поведения может быть ситуативным. Например, человек испытывает какой-то стресс. Вот я во время стресса не могу есть. У меня рот «закрывается на замок», я пью только воду. А есть те, кто начинает есть. Это считается РПП? Ведь когда уходит стресс, аппетит возвращается.
Валерий Гринь:
Да, это считается РПП, но преходящим. То есть прошел стресс, он переработан, и человек возвращается к нормальной жизни.
Наталья Надольская:
А такая реакция организма о чем говорит? Когда не хочется принимать пищу?
Валерий Гринь:
Если не хочется принимать пищу, это реакция мобилизации. Когда человек находится в состоянии стресса, он воспринимает некую ситуацию как реальную угрозу, что делает организм? Он убирает все биологически лишнее.
Наталья Надольская:
То есть это нормальная реакция – не есть во время стресса?
Валерий Гринь:
Конечно.
Наталья Надольская:
А люди, которые заедают, что с ними происходит?
Валерий Гринь:
Они, скорее всего, на подсознательном уровне хотят стать устойчивее, обрести некий «фундамент». Чем больше у нас вес, чем больше запаса еды, тем в большей степени мы можем сопротивляться.
Наталья Надольская:
Можно сказать, кого больше, а кого меньше: людей, которые заедают стресс, или тех, кто прекращает есть во время стресса? Что более распространено?
Александр Толкачев, нутрициолог:
У меня есть клиенты, которые стресс если и заедают, то я потом веду людей. Они мне скидывают отчеты в течение дня.
Алена Родовская:
Человек к вам приходит и говорит: «Я хочу похудеть с помощью тренировок или без». Какой вы план питания составите?
Александр Толкачев:
Максимально быстрый эффект – это и тренировки, и коррекция питания.
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