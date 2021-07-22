«Еда – идея фикс». Врач-психотерапевт рассказал, как распознать анорексию

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Первые симптомы анорексии, когда родителям стоит бить тревогу. На что обращать внимание?

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Можно назвать какой-то перечень, что ребенок или подросток становится специфичен в отношении еды. То есть он ест малыми порциями, нарезает как-то мелко, берет маленькие тарелки, прячется. Алена Родовская:

То есть скрывает от родителей, что изменился? Валерий Гринь:

Да.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А мы тоже скрывали от родителей, что кашу в мусорное ведро, пока никто не видит, выбрасывали. Но это же не была анорексия. Валерий Гринь:

Он может лгать, замыкаться в себе, теряет социальные связи. Еда становится «идеей фикс». Вот чем отличается человек, который хочет сбросить несколько килограммов, от того, который уже находится в процессе расстройства пищевого поведения. Это сверхценная фиксация, она заполняет большую часть его жизни. Это изнурительные тренировки, использование слабительных и диуретических препаратов (мочегонных). Это «тусовка» на различных форумах, которые поддерживают эту тему, там люди инфицируют и индуцируют друг друга. То есть можно заметить, что подросток изменился. Это и физические изменения, мешковатая одежда, которой он пытается скрыть нарастающую худобу, гормональные сбои, отсутствие месячных у девочек, раздражительность, агрессивность.

Алена Родовская:

Но это подростковый возраст, они в принципе всегда такие. Наталья Надольская:

А мне кажется, что мы не должны зацикливаться только на анорексии и булимии, ведь расстройство пищевого поведения может быть ситуативным. Например, человек испытывает какой-то стресс. Вот я во время стресса не могу есть. У меня рот «закрывается на замок», я пью только воду. А есть те, кто начинает есть. Это считается РПП? Ведь когда уходит стресс, аппетит возвращается. Валерий Гринь:

Да, это считается РПП, но преходящим. То есть прошел стресс, он переработан, и человек возвращается к нормальной жизни. Наталья Надольская:

А такая реакция организма о чем говорит? Когда не хочется принимать пищу? Валерий Гринь:

Если не хочется принимать пищу, это реакция мобилизации. Когда человек находится в состоянии стресса, он воспринимает некую ситуацию как реальную угрозу, что делает организм? Он убирает все биологически лишнее.