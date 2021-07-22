Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В секциях универмагов представлен широкий выбор детских товаров к школе: одежда, обувь, галантерея. Выделены отдельные площади для продажи канцелярии.

Для удобства покупателей разработана удобная навигация по отделам торговых залов, что позволит с легкостью найти нужный товар. Порадуют также скидками и акциями. Для многодетных семей 30%-ная скидка будет действовать весь август.

Елена Шафранская, заместитель заведующего секцией школьных товаров универмага:

С 20 июля универмаг готов к школьному сезону. Школьный сезон продлится до 10 сентября. В секции мужской одежды представлено более 7 000 единиц, одежда для мальчика, также в большом ассортименте представлена одежда для девочки. С 19 июля на первом этаже универмага открыта дополнительная секция, 180 квадратов, где представлен товар школьно-письменный, канцтовары и школьная галантерея, обувь. Универмаг готов к школьному сезону, ждем покупателей, будем радовать их.