Прямой эфир

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары

22 июля 2021 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От школьной формы и обуви до тетрадей и красок. В минских универмагах начали работу школьные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары-1

В секциях универмагов представлен широкий выбор детских товаров к школе: одежда, обувь, галантерея. Выделены отдельные площади для продажи канцелярии.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары-4

Для удобства покупателей разработана удобная навигация по отделам торговых залов, что позволит с легкостью найти нужный товар. Порадуют также скидками и акциями. Для многодетных семей 30%-ная скидка будет действовать весь август. 

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары-7

Елена Шафранская, заместитель заведующего секцией школьных товаров универмага:
С 20 июля универмаг готов к школьному сезону. Школьный сезон продлится до 10 сентября. В секции мужской одежды представлено более 7 000 единиц, одежда для мальчика, также в большом ассортименте представлена одежда для девочки. С 19 июля на первом этаже универмага открыта дополнительная секция, 180 квадратов, где представлен товар школьно-письменный, канцтовары и школьная галантерея, обувь. Универмаг готов к школьному сезону, ждем покупателей, будем радовать их.

Для многодетных скидка 30%. В универмагах Минска заработали школьные базары-10

С учетом большого выбора моделей ориентировочная стоимость товаров для школьников обойдется в сумму от 300 до 950 рублей. В этот комплект входят одежда, обувь, галантерея и канцелярские товары.

Всю информацию о новинках ассортимента, скидках и акциях на школьных базарах можно найти на сайтах столичных универмагов.

# Подготовка к школе # общество # Елена Шафранская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год
22 июля 2021 15:29

«По первому звонку едем, освещаем». В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей по итогам работы за год

Ігар Марзалюк: «У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва»
22 июля 2021 15:21

Ігар Марзалюк: «У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва»

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»
22 июля 2021 15:09

Хореографический коллектив Смиловичского аграрного колледжа стал призёром конкурса на «Славянском базаре»