«Приходилось видеть и пациенток с весом 23 кг». Что такое расстройство пищевого поведения и что считать нормой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Пожалуй, многие белорусы не раз, глядя на себя в зеркало, говорили: «Пора худеть». И в порыве энтузиазма начинали перебирать различные диеты, мазаться кремами и пить соответствующие чаи для похудения.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Алеся, я бы сказала не в порыве энтузиазма, а в порыве отчаянья, когда уже не знаешь, что делать, и хочется попробовать все, только бы сбросить эти самые лишние килограммы. Если знать меру, то все может получиться. Но, если знать меру. А мы сегодня будем говорить об анорексии.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Думаю, наступает тот момент, когда неприятие себя превращается в какую-то фобию. Интересно будет спросить у наших специалистов и гостей – что же такое расстройство пищевого поведения? Валерий, наверное, к вам в первую очередь вопрос.
Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Расстройство пищевого поведения – это грозная группа нервно-психических расстройств, которая включает в себя специфические ограничения, невозможность принятия пищи, выбор жестких диет. Но можно сказать, что все это как бы вершина айсберга. За этим, как вы правильно говорили, стоят серьезные психические и психологические отклонения, которые закладываются с детства и, возможно, имеют и генетическую основу.
Наталья Надольская:
Вот поправьте меня: мне кажется, если расстройство – то это отход от нормы. Но кто устанавливает эту норму и что считать нормой, чтобы потом понять, что у тебя расстройство пищевого поведения?
Валерий Гринь:
Норма устанавливается медицинским сообществом, есть классификации. И если там есть индекс массы тела, который падает от расчетного на больше чем на 15 %, то это должно настораживать.
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Алена Родовская:
Вот когда мы можем говорить, что пациент на последней стадии и вы готовы поставить диагноз? Возьмем, к примеру, средний вес девушки – там 55 килограммов, анорексия – это какой вес, 30-35?
Валерий Гринь:
Тут не надо смешивать последние стадии, и когда мы готовы поставить диагноз. С постановкой диагноза есть проблемы, она диагностируется сложно, то есть пропускаются первые этапы. Это очень значимо, потому что если упущено время и затянули там больше трех лет, то потом шансы на восстановление, естественно, резко снижаются.
Алена Родовская:
А сколько за эти три года может потерять человек в весе?
Валерий Гринь:
Приходилось видеть и пациенток с весом 23 килограмма.
Алеся Лакина:
Какого возраста пациентка?
Валерий Гринь:
Это молодые пациентки. Она лечилась, например, но возникали рецидивы заболевания. И надо учесть, что анорексия – это синдром прежде всего. Он может быть не только каким-то самостоятельным расстройством, но и в рамках других заболеваний – депрессии, зависимости, шизофренических процессов.
Алена Родовская:
В принципе, это то состояние, которое человек уже физически не может контролировать. Вот мы смотрим на еду и сами себе задаем вопрос: «Съедим кусочек либо нет?» Уже когда ты не можешь просто засунуть в рот кусок хлеба, наверное, у тебя организм вызывает, например, рвотные рефлексы.
Я видела историю о девчонке, которая держала свой вес на протяжении нескольких лет тем, что она после каждого приема пищи – а ела она много, тазик еды себе готовила – и после этого бежала в туалет для того, чтобы там два пальца себе в рот, чтобы все это вышло.
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Валерий Гринь:
Оборотная сторона анорексии – булимия. Эти заболевания, наверное, больше имеют сходных черт.
Алеся Лакина:
А про синдром Барби расскажете нам?
Валерий Гринь:
Да, считается, что анорексия во многом провоцируется идеалами красоты, которые навязывает индустрия красоты. Есть некое стремление к идеальности. Здесь вопрос неоднозначный – первично ли это или вторично.