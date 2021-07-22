«Приходилось видеть и пациенток с весом 23 кг». Что такое расстройство пищевого поведения и что считать нормой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Пожалуй, многие белорусы не раз, глядя на себя в зеркало, говорили: «Пора худеть». И в порыве энтузиазма начинали перебирать различные диеты, мазаться кремами и пить соответствующие чаи для похудения. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Алеся, я бы сказала не в порыве энтузиазма, а в порыве отчаянья, когда уже не знаешь, что делать, и хочется попробовать все, только бы сбросить эти самые лишние килограммы. Если знать меру, то все может получиться. Но, если знать меру. А мы сегодня будем говорить об анорексии. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Думаю, наступает тот момент, когда неприятие себя превращается в какую-то фобию. Интересно будет спросить у наших специалистов и гостей – что же такое расстройство пищевого поведения? Валерий, наверное, к вам в первую очередь вопрос.

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Расстройство пищевого поведения – это грозная группа нервно-психических расстройств, которая включает в себя специфические ограничения, невозможность принятия пищи, выбор жестких диет. Но можно сказать, что все это как бы вершина айсберга. За этим, как вы правильно говорили, стоят серьезные психические и психологические отклонения, которые закладываются с детства и, возможно, имеют и генетическую основу. Наталья Надольская:

Вот поправьте меня: мне кажется, если расстройство – то это отход от нормы. Но кто устанавливает эту норму и что считать нормой, чтобы потом понять, что у тебя расстройство пищевого поведения? Валерий Гринь:

Норма устанавливается медицинским сообществом, есть классификации. И если там есть индекс массы тела, который падает от расчетного на больше чем на 15 %, то это должно настораживать. «Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

Алена Родовская:

Вот когда мы можем говорить, что пациент на последней стадии и вы готовы поставить диагноз? Возьмем, к примеру, средний вес девушки – там 55 килограммов, анорексия – это какой вес, 30-35? Валерий Гринь:

Тут не надо смешивать последние стадии, и когда мы готовы поставить диагноз. С постановкой диагноза есть проблемы, она диагностируется сложно, то есть пропускаются первые этапы. Это очень значимо, потому что если упущено время и затянули там больше трех лет, то потом шансы на восстановление, естественно, резко снижаются. Алена Родовская:

А сколько за эти три года может потерять человек в весе? Валерий Гринь:

Приходилось видеть и пациенток с весом 23 килограмма.

Алеся Лакина:

Какого возраста пациентка? Валерий Гринь:

Это молодые пациентки. Она лечилась, например, но возникали рецидивы заболевания. И надо учесть, что анорексия – это синдром прежде всего. Он может быть не только каким-то самостоятельным расстройством, но и в рамках других заболеваний – депрессии, зависимости, шизофренических процессов. Алена Родовская:

В принципе, это то состояние, которое человек уже физически не может контролировать. Вот мы смотрим на еду и сами себе задаем вопрос: «Съедим кусочек либо нет?» Уже когда ты не можешь просто засунуть в рот кусок хлеба, наверное, у тебя организм вызывает, например, рвотные рефлексы. Я видела историю о девчонке, которая держала свой вес на протяжении нескольких лет тем, что она после каждого приема пищи – а ела она много, тазик еды себе готовила – и после этого бежала в туалет для того, чтобы там два пальца себе в рот, чтобы все это вышло. Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача