«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В среднем ставят диагноз «анорексия» не детям, скажем, подросткам – в 14-18 лет. Но я нашла данные, что сейчас все чаще появляются случаи, когда этот диагноз выставляется детям от 10 до 12 лет. Мы говорим сейчас о детской анорексии, так ли это?

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Да, говорят о детской анорексии, хотя это расстройство пока имеет больше вопросов, чем ответов. Надо учитывать, что с 6 до 11 лет ребенок особо чувствителен к информации о своем теле, о питании, о какой-то социальной информации. И действительно может возникнуть это расстройство не только в 10-12 лет, но и раньше. Алеся Лакина:

Мне кажется, ребенок никогда не откажется от конфетки, булочки и сладкого.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вот я как многодетная мама, мать троих детей, хочу сказать, что накормить детей очень сложно. Это не хочу, это не буду, что ты мне положила, мне это невкусно пахнет, я не хочу вареное, я хочу жареное. Это просто какой-то сумасшедший дом. Есть какая-то норма, как кормить детей и как их научить, чтобы они любили эту пищу? Весь ли вопрос в приготовлении – вкусно-невкусно? Валерий Гринь:

Возможно, должно быть чувство голода для этого. Наталья Надольская:

То есть он должен больше двигаться?