«Я смотрела его трижды». Мнение педагога о фильме «Классная»

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Вы в свое время на совещании у Президента высказали мысль, что хорошо бы про учителя вообще кино снять. Фильм «Классная» вышел недавно на экраны. Как вам?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ирина Родик, директор 73 школы Минска им. М. Ф. Шмырева:

Я смотрела его трижды. Я смотрела на предпоказах, конечно же, была на премьере. Чувство гордости за причастность к этому фильму, что слова, высказанные мной Президенту на совещании, – это не моя идея, это коллективная идея. Потому что мы выросли все на советских фильмах про учителя, которые формировали в обществе уважение, статус учителя. У нас национального фильма не было. Фильм замечательный вышел.

Мои дети, школа в первый день тоже сходили с 5-го по 11-й класс, мы волновались, спрашивали их, как фильм. Им понравился, каждый оценил. Мальчишки оценили качество съемки и сказали, что они не помнят такого фильма национального, чтобы так снято было красиво. А девочки, конечно, больше линию учителя, личных взаимоотношений, но в целом фильм никого не оставил равнодушным.