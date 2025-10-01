На учителей поступают с низкими баллами? В БГПУ развеяли этот миф

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Первое, что нам всегда говорят, – чего вы хотите от учителей, какого престижа? Посмотрите на проходные баллы в БГПУ. Я это слышал в период своей юности. Я, кстати, тоже коллега ваш, педагог-организатор, поэтому тоже тема близка. Скажите, пожалуйста, как сейчас с выстраиванием этого престижа?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ им. М. Танка:

С каждым годом баллы растут. Это касается не только бюджетной формы получения образования, даже и на платной. И, конечно, это профессия, которая на все времена, здесь не может быть моды. Иногда говорят о том, что есть мода на профессии…

Я могу сказать о специальности «Начальное образование», 308 проходной на бюджет. 125 бюджетников и проходной – 308. Конечно, раз на раз не приходилось. И я помню, я очень давно работаю деканом, и были периоды, когда были в моде другие профессии. Сейчас государство и мы, педагогическое сообщество, очень многое делаем. И, опять же, средства массовой информации. Мы сейчас обсуждаем профессию учителя. На экранах премьера прошла фильма «Классная», сейчас наши студенты считают своим долгом посмотреть этот фильм. Мы брали на премьеру только студентов первого курса, сейчас уже все студенты хотят посмотреть и считают это своим фильмом.

Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная» – подробности здесь.

Я соглашусь и с коллегой, что действительно все начинается с себя. Если ты считаешь, что у тебя самая классная профессия, то ты ощущаешь себя комфортно в этой профессии, и точно так же ты личным примером будешь заражать тех, с кем ты в одной аудитории, тех, с кем ты в одном классе.