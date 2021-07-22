Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я болела коронавирусом. Заметила: такой аппетит, просто жор. Ела, ела, ела – такой был коронавирус.

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Сказать трудно, почему. В том числе надо учитывать, что это нейроинфекция, то есть она может и на центры мозга воздействовать. Алена Родовская:

Тем, кто болеет сейчас COVID-19, как им стоит планировать свое питание? Они-то не могут себе позволить физические нагрузки, выйти из дому? Что можно кушать, когда человек заболел коронавирусом? Потому что набор веса практически у всех мои знакомых, кто болел, а болели много людей.