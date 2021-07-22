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Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога

22 июля 2021 15:45
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я болела коронавирусом. Заметила: такой аппетит, просто жор. Ела, ела, ела – такой был коронавирус. 

Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога-1

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»: 
Сказать трудно, почему. В том числе надо учитывать, что это нейроинфекция, то есть она может и на центры мозга воздействовать.

Алена Родовская: 
Тем, кто болеет сейчас COVID-19, как им стоит планировать свое питание? Они-то не могут себе позволить физические нагрузки, выйти из дому? Что можно кушать, когда человек заболел коронавирусом? Потому что набор веса практически у всех мои знакомых, кто болел, а болели много людей.

Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога-3

Александр Толкачев, нутрициолог:
Во-первых, когда я болел, я не хотел кушать. Я кушал в основном быстрые углеводы, быстрые источники энергии, чтобы организму было быстрее усвоить, соответственно, легче переварить.

Алена Родовская: 
Давай на человеческий язык. Быстрые углеводы – это что?

Александр Толкачев: 
Это какие-то мучные изделия, те же сиропы, компоты, какие-то соки.

Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога-5

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: 
То есть тот самый случай, когда можно булочку скушать.

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# Коронавирус # общество # Александр Толкачёв # Алена Родовская # Наталья Надольская # Фотофакт

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