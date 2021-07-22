Что нужно есть человеку, который заболел коронавирусом? Ответ нутрициолога
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я болела коронавирусом. Заметила: такой аппетит, просто жор. Ела, ела, ела – такой был коронавирус.
Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Сказать трудно, почему. В том числе надо учитывать, что это нейроинфекция, то есть она может и на центры мозга воздействовать.
Алена Родовская:
Тем, кто болеет сейчас COVID-19, как им стоит планировать свое питание? Они-то не могут себе позволить физические нагрузки, выйти из дому? Что можно кушать, когда человек заболел коронавирусом? Потому что набор веса практически у всех мои знакомых, кто болел, а болели много людей.
Александр Толкачев, нутрициолог:
Во-первых, когда я болел, я не хотел кушать. Я кушал в основном быстрые углеводы, быстрые источники энергии, чтобы организму было быстрее усвоить, соответственно, легче переварить.
Алена Родовская:
Давай на человеческий язык. Быстрые углеводы – это что?
Александр Толкачев:
Это какие-то мучные изделия, те же сиропы, компоты, какие-то соки.