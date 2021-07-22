Для комфортной работы создают все условия. Национальный проект «Молодёжь за урожай!» стартовал в Минской области

Новости Беларуси. К национальному проекту «Молодежь за урожай!» присоединился центральный регион. Это своеобразное состязание между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За годы существования в сельскохозяйственном соревновании приняли участие более 2 000 молодежных экипажей и более 1 500 водителей. К слову, перспективы работы на селе сейчас хорошие: обеспечение жильем, стабильная зарплата и соцподдержка. Сейчас у аграриев горячая пора и это не о погоде: юноши и девушки активно подключились к уборке хлеба. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Как известно, на жатве нельзя терять ни минуты. В сельхозпредприятии «Заболотский» к уборочной подготовились на все 100 %. Всего в полях работают 12 комбайнов. Столько же и водителей на отвозке зерна. При жаркой погоде урожай вызревает моментально, поэтому времени на раскачку нет. А обмен опытом в сочетании со свежим взглядом на вещи позволяет стабильно выходить в плюс по намолотам.

Александр Захаренко, главный агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:

Комбайнеры имеются как молодые, так и опытные, которые провели не одну уборочную. Невзирая на то, что у нас есть молодые экипажи, сегодня они уже себя показали как профессионалы, потому что идут наравне. Один из лидеров уборки по намолоту – это наш молодой экипаж.

Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:

В зерноуборке самое главное – темп. Если снижать темпы и затягивать уборку, то можешь недополучить тот урожай, который запланировал. У нас будут участвовать 92 комбайна, где-то 256 гектаров нагрузка на один зерноуборочный комбайн. В принципе хозяйства практически все уже начали убирать хлеб, поэтому я думаю, что дружная команда, все сложится в сроки.

Первые положительные результаты уже есть. Например, намолоты рапса выросли по сравнению с 2020 годом. Сейчас аграрии приступают к жатве зерновых. Предстоит убрать более 3 000 гектаров. Впрочем, азарта собрать хлебный каравай 2021 как у опытных работников, так и у молодежи хватает. Тем более что для комфортной работы создают все условия.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Молодежь на селе стараются поддерживать. Есть и помощь с жильем, и льготы, и отработанная система наставничества, когда более опытные работники делятся знаниями с новыми. Все это позволяет молодежи быстрее влиться в коллектив и сразу показывать хорошие результаты.

Для Андрея Лагуна эта уборка далеко не первая. А вот его напарник (Александр Гайдук) только начинает познавать искусство уборки хлеба. Парень сам изъявил желание окунуться в профессию – пока впечатления самые положительные. А его старший напарник и вовсе всегда готов помочь и подсказать. Механизаторы в голос признаются: отношения в экипаже у них дружные.