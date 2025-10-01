Азарёнок: Россия устами Лукашенко зовёт киевскую власть одуматься

Григорий Азаренок, СТВ: Мир на грани. Вопрос стоит – перерастет ли противостояние в Украине в третью мировую. Лукашенко в Кремле делает мирное предложение, гауляйтер Киева в хамской форме его отвергает. Дроны летят в Польшу, а спецслужбы Запада готовят провокацию под белорусским и русским флагом. Санду начищенными туфлями топчет последние смешные остатки демократии, и ничего никто сделать с этим не может. Беларусь погружается в осень золотую.

Григорий Азаренок:

По порядку. Лукашенко и Путин заслушивают доклад Генерального штаба России. Наступление, хоть и медленно, но продолжается. Мирные переговоры забуксовали, а точнее, остановились напрочь. Даже обмены пленными прекратились. Смертоубийство продолжается. Смертоубийство, которое не нужно России, а уж тем более Беларуси. И здесь Батька Лукашенко вспоминает, что все это можно было остановить три года назад, в марте 2022-го. Когда Путин действительно отвел войска от Киева в надежде решить вопрос за столом переговоров. И договор был составлен, был утвержден Украиной. Согласно этому договору восток, Донбасс, оставался в составе Украины. Но прилетел лохматый обезьян Джонсон и науськивал Зеленского – воюй. Поможем. Баблом. Оружием. Ты только мясо поставляй. Живое украинское мясо. И вот – больше трех лет уже воюем.

Теперь Россия, в том числе устами Лукашенко, зовет киевскую власть одуматься. Да, уже условия другие. Четыре области останутся в составе России. Но кровавый пир на радость англосаксам можно прекратить. Да, не можешь и не хочешь ты сейчас встречаться с Путиным – ну встреться и поговори с Лукашенко. Для Трампа не западло. А тебе? И на это персонаж в грязной майке отвечает – нет.