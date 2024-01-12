Дзиодзина: знак качества на товарах покажет, что белорусскому можно доверять

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Год под девизом качества подразумевает собой симбиоз качества отношений на человеческом уровне и качества проделанной совместной работы. Качественно подтверждающим показателем в таком случае является результат по итогам.
Недавно Александр Лукашенко поддержал концепцию присвоения знака качества тому, что производится в Беларуси на уровне. Официальный портал главы государства сообщает, что он станет символом высочайшего качества производства. Получить этот статус будет непросто, но вместе с тем престижно.
По сути, такая идея уже психологически настраивает наших производителей на здоровый дух конкуренции, в ходе которого появляется побуждающий стимул не сделать плохо, а как раз наоборот – вложить свой ресурс на максимум и сделать то, что должно быть сделано на «отлично».
Алена Дзиодзина:
Схожий симбиоз установок зачастую помогает достичь наилучшего результата в спорте. По аналогии с тем, концепция знака качества способна простимулировать производителей не только исполнять задачи не хуже других, но и превзойти себя в исполнении. Здоровый дух конкуренции при здоровом подходе ресурсный.
«Год качества – это не про потребительские свойства отдельных товаров, а гораздо более глобальный и важный посыл о том, что процветание страны зависит от качества работы каждого из нас», – подчеркнул Президент о том, сколь важен человеческий фактор, когда мы общими силами что-то делаем.
Понимая объем предстоящей работы на этот ближайший год, Александр Лукашенко дает установки, чтобы настроить людей на работу и те справлялись с ней эффективно. Ведь производить свое белорусы умеют, просто порой и нас нужно сориентировать грамотно.
Алена Дзиодзина:
К примеру, белорусские электробусы. С одной стороны, государство «вложилось», а с другой – люди отнеслись к реализации добросовестно. Как результат, у нас исправно курсирует уникальный транспорт. Это и есть показатель качества. Троллейбус без электричества впечатляет не только задумкой, но и качеством исполняемых функций.
К концу 2023 года электробусы появились и в Латвии. Правда, не наши, не белорусские. Сделаны в Польше. А с наступлением холодов к ним появились претензии. Оказалось, что Rīgas Satiksme за 19 миллионов евро купило 35 электробусов, которым на зимних улицах слишком холодно. Оттого техника разряжается преждевременно, хотя закупались с расчетом исправной работы и в -30.
Таким образом, польские электробусы не справляются с теми нагрузками, с которыми белорусский электробус бы справился запросто. Опытным путем наша техника подтверждает качество, в то время как зарубежный аналог ему не соответствует. Это значит, что польский производитель обманул доверие других государств при закупке. Присвоенный в Беларуси высокий статус нашим товарам как раз станет знаком, что белорусскому знаку качества можно довериться.
Читайте также:
Алена Дзиодзина: «Многих бед могло бы не быть, если бы не было глухоты чиновников»
Время разбрасывать кадры, а не ими разбрасываться. Алена Дзиодзина рассказала, от чего зависит успешное лидерство
«Диалог на условиях равенства и уважения». Дзиодзина о саммите ЕАЭС и сотрудничестве стран