Дзиодзина: знак качества на товарах покажет, что белорусскому можно доверять

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Год под девизом качества подразумевает собой симбиоз качества отношений на человеческом уровне и качества проделанной совместной работы. Качественно подтверждающим показателем в таком случае является результат по итогам.

Недавно Александр Лукашенко поддержал концепцию присвоения знака качества тому, что производится в Беларуси на уровне. Официальный портал главы государства сообщает, что он станет символом высочайшего качества производства. Получить этот статус будет непросто, но вместе с тем престижно.

По сути, такая идея уже психологически настраивает наших производителей на здоровый дух конкуренции, в ходе которого появляется побуждающий стимул не сделать плохо, а как раз наоборот – вложить свой ресурс на максимум и сделать то, что должно быть сделано на «отлично».

Алена Дзиодзина:

Схожий симбиоз установок зачастую помогает достичь наилучшего результата в спорте. По аналогии с тем, концепция знака качества способна простимулировать производителей не только исполнять задачи не хуже других, но и превзойти себя в исполнении. Здоровый дух конкуренции при здоровом подходе ресурсный.

«Год качества – это не про потребительские свойства отдельных товаров, а гораздо более глобальный и важный посыл о том, что процветание страны зависит от качества работы каждого из нас», – подчеркнул Президент о том, сколь важен человеческий фактор, когда мы общими силами что-то делаем.

Понимая объем предстоящей работы на этот ближайший год, Александр Лукашенко дает установки, чтобы настроить людей на работу и те справлялись с ней эффективно. Ведь производить свое белорусы умеют, просто порой и нас нужно сориентировать грамотно.