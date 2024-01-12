Специалисты готовы круглосуточно устранять критические дефекты на дорогах – «Горремавтодор»

Комфортный проезд транспорта и безопасность движения: специалисты оценивают состояние дорог ежедневно, чтобы при необходимости оперативно устранить разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице на проведение специализированных работ в 2024 году планируют направить около 80 миллионов рублей. Площадь восстановленного покрытия превысит 1 миллион 200 тысяч квадратных метров.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Чтобы своевременно выполнять ямочный ремонт, наша диспетчерская служба, а также все специалисты «Горремавтодора», объединения частников работают в круглосуточном режиме. В случае выявления критических дефектов организована работа нашего асфальтобетонного завода, который при необходимости отдает литую асфальтобетонную смесь. Мы готовы в круглосуточном режиме устранять аварийную ямочность.

При подготовке к зимнему периоду 2023-2024 года всеми участниками объединения было заготовлено необходимое количество песчано-соляной смеси и технической соли. С начала зимнего периода уже использовано порядка 51 тысяч технической соли и 27 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

В 2024 году специалисты «Горремавтодора» собираются больше внимания уделить защитным слоям, а также герметизации трещин. Это станет мерами профилактики для поддержания высокого качества магистралей.