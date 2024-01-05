Время разбрасывать кадры, а не ими разбрасываться. Алёна Дзиодзина рассказала, от чего зависит успешное лидерство

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Озвучивая кадровые распоряжения о новых руководителях, Александр Лукашенко вчера настаивал, чтобы их решения на рабочих местах обыкновенным образом шли от жизни, а в основе работы лежала правда. «Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если вы, мягко говоря, неточную информацию будете предоставлять мне, значит, будут неправильные управленческие решения», – ориентировал Александр Лукашенко своих назначенцев.

Если поразмышлять над девизом года подробнее, то Президент обратил внимание не только на качество результата, но и на качество наших исходных ресурсов. А это качество отношений людей к работе, качество исполнения в должностях, качество отношений среди сотрудников, качество общения руководства и подчиненных, качество принимаемых решений тех людей, к кому Президент проявил доверие.

Алена Дзиодзина, психолог: Бывает так, что на уровне власти задумки хорошие, а вот на исполнительной ступени – «человеческий фактор» создаст «проблемы». Ведь между благой идеей и результатом зачастую стоит целая система социально-ролевых отношений между людьми. Эмоции, личность, контекст и взаимные чувства влияют на результат не меньше, чем устремление лидера сделать лучше. 2024 год в Беларуси пройдет под девизом «Качества».

Алена Дзиодзина:

Ведь качество жизни народа в стране держится на конкретных людях. И в числе лидерских подзадач – контролировать руководство. По возможности… Ведь Президент один, а страна большая. И когда он доверяет людям должность, то вполне нормально, что ждет от них добросовестность, с которой обычно и сам подходит к своей президентской работе.

В этом случае его президентский контроль ожидаем, нормален и нужен, чтобы не навредил «человеческий фактор». И нет странного в том, что он говорит про ответственность, как и нет сверхуникального в том, что порой для кого-то ответственность в тягость. Просто лучше еще раз напомнить для тех, кто забыл.

Нередко бывает так, что ресурсы к развитию есть, а качество отношений страдает. Когда, например, возникает конфликт в коллективе или есть трудность контакта с начальником. В потенциале подобный сценарий событий опасен тем, что даже самые искренние побуждения у людей подключиться к работе могут быть сломлены об колено. После чего обернутся во вред государству. Беларусь – страна небольшая, и таланты людей в ней не могут быть лишними. С точки зрения качества жизни, у нас важно эти таланты задействовать.

Назначая людей в руководство, Президент попросил «не плакаться», будто бы в сельском хозяйстве нехватка кадров. Но то же напутствие есть смысл применять и в других сферах, где кадры важны не меньше. «Катастрофа, когда люди лишние! Если мужик работает на тракторе, а жена стоит под забором, ждет встречи с директором и плачет – помогите найти работу, вот это беда», – говорил Президент об особом внимании руководства и к просьбам людей обеспечить работой. Максимальным образом всех задействовать важно и потому, что пресловутый «кусок хлеба» влияет на качество жизни людей. А если людям становится слишком плохо, это способно для всей страны обернуться угрозой, которой в перспективе может не быть, если люди у руководства среагируют «правильно». Время «разбрасывать» кадры и ими разбрасываться – это разное. Президент намерен заботиться, чтобы не путали!

Читайте также:

«Диалог на условиях равенства и уважения». Дзиодзина о саммите ЕАЭС и сотрудничестве стран

«Коллективную совесть нужно проконтролировать». Психолог рассказала, почему недопустим формализм на работе

Дзиодзина: «Необходимо приложить много усилий, чтобы сохранить существующие контакты на международном уровне»