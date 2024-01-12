Более 130 белорусских производителей сертифицировано для работы на рынке Китая

Продовольственные предприятия Беларуси укрепляют присутствие на зарубежных рынках, подтверждая высокое качество своей продукции. Для работы на рынке Китая сертифицировано уже более 130 наших производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный принцип здесь – натуральное отечественное сырье плюс современные технологии. Это и дает гарантию инспекторам, приезжающим из других стран для оценки наших предприятий. В мире каждый рынок имеет свою сертификацию, самые трудные аттестации за рубежом – для Китая и Евросоюза.

И стоит отметить: почти все наши молокоперерабатывающие заводы и мясокомбинаты прошли эти испытания. В свою очередь, эксперты в других странах знают, что если белорусская продукция аттестована в КНР и ЕС, то это гарантирует наличие у нас всех самых совершенных систем качества и безопасности.