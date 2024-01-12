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Более 130 белорусских производителей сертифицировано для работы на рынке Китая

12 января 2024 07:26
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Продовольственные предприятия Беларуси укрепляют присутствие на зарубежных рынках, подтверждая высокое качество своей продукции. Для работы на рынке Китая сертифицировано уже более 130 наших производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 130 белорусских производителей сертифицировано для работы на рынке Китая-1

Главный принцип здесь – натуральное отечественное сырье плюс современные технологии. Это и дает гарантию инспекторам, приезжающим из других стран для оценки наших предприятий. В мире каждый рынок имеет свою сертификацию, самые трудные аттестации за рубежом – для Китая и Евросоюза.

И стоит отметить: почти все наши молокоперерабатывающие заводы и мясокомбинаты прошли эти испытания. В свою очередь, эксперты в других странах знают, что если белорусская продукция аттестована в КНР и ЕС, то это гарантирует наличие у нас всех самых совершенных систем качества и безопасности.

# Экспорт # общество

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