Учебно-тренировочный сбор для водолазов со всей Беларуси проходит в Могилёве

Водолазы со всей Беларуси тренируются в Могилеве. Сбор проходит на базе 188-й гвардейской инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырехдневной программе учебы – отработка задач в водолазном снаряжении в зимних условиях. Три десятка военнослужащих Вооруженных Сил и других ведомств и организаций занимаются актуальными инженерно-техническими работами, тренируются выполнять нормативы по специальной подготовке.

Антон Ляпич, водолазный специалист сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Водолазы опытные, прошедшие подготовку в учебной воинской части. И непосредственно каждый в своей части является профессиональным водолазом, ежедневно тренируется и выполняет свои задачи. В данном случае есть нормативы по специальной подготовке, самые актуальные для водолазов. Начиная от поиска, подготовки к подъему на поверхность взрывоопасных предметов или других объектов, это обследование водной акватории, проведение инженерной разведки местности.

Безопасность прежде всего, поэтому даже на учебно-тренировочном сборе все продумано. Подготовлены спуски к воде, обеспечено необходимое снаряжение. По итогам занятий водолазам будут присвоены или подтверждены квалификации.