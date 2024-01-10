Алёна Дзиодзина: «Многих бед могло бы не быть, если бы не было глухоты чиновников»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Развивая тему загрузки кадров и Года качества, Президент неоднократно указывал, что в рабочий процесс руководство должно максимальным образом вовлекать специалистов. Ведь нередко в жизни бывает такая история, когда искренняя и благородная инициатива не находит себе применение и, погружаясь в нужду, человек обозляется.
«Катастрофа, когда люди лишние!», – акцентировал белорусский лидер на проблеме, когда в потенциале ценные кадры могут оказаться недозагружены. Ведь, по сути, точно так же в потенциале лично чья-то беда способна со временем стать государственной, когда по аналогии с упомянутой Президентом женщиной кто-то просил работу и умолял начальников, чтобы его заметили. А получил пинок...
Стоит сказать, что в данном случае речь не столько о проблематике чьих-либо уязвленных амбиций и смыслов, а про то, как влияет нужда. Ведь закономерным образом к ней приходит любой, от кого отмахнулись. Однако трудные чувства к конкретным чиновникам человек переносит на власть.
Алена Дзиодзина:
В обращении Президента при назначении новых руководителей в Витебской области отчетливо прозвучал стратегически важный тезис касаемо качества отношения обычных начальников к точно таким же обычным людям.
Нет ничего ненормального в том, что человек, предлагая себя на работу, желает и заработать на хлеб. Ни в одном из миров это не отменяет с его стороны ни качества исполнения принятой на себя работы, ни искренности самих намерений поддержать страну, применив набор своих знаний и навыков. «Когда есть работа, так надо работать и зарабатывать», – подчеркнул Президент по направлению этой темы. Ведь нередко работа и правда есть и при желании можно было бы найти, куда дополнительно встроить сотрудника.
Алена Дзиодзина:
Только не всякий куратор готов поискать, потому что одним просто лень, другому и так нормально, решения – это ответственность, а решать что-то дополнительно – это выход из зоны комфорта. Ведь порой, чтобы встроить в систему другое рабочее место, нужно в чем-либо дополнительно предпринять усилия.
Возможно, пересмотреть бюджет или иначе оптимизировать кадры. Так новый человек становится относительно неудобен, и категорию номинальных начальников это начнет напрягать. Не реагировать на людей с их слезами и просьбами становится выходом «как попроще».
Похоже, такой подход Президента бесит. Ведь сам он обычно неравнодушен к людям и того же требует от чиновников. Многих бед могло бы не быть, если бы не было глухоты чиновников.
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