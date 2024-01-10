Алёна Дзиодзина: «Многих бед могло бы не быть, если бы не было глухоты чиновников»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Развивая тему загрузки кадров и Года качества, Президент неоднократно указывал, что в рабочий процесс руководство должно максимальным образом вовлекать специалистов. Ведь нередко в жизни бывает такая история, когда искренняя и благородная инициатива не находит себе применение и, погружаясь в нужду, человек обозляется.

«Катастрофа, когда люди лишние!», – акцентировал белорусский лидер на проблеме, когда в потенциале ценные кадры могут оказаться недозагружены. Ведь, по сути, точно так же в потенциале лично чья-то беда способна со временем стать государственной, когда по аналогии с упомянутой Президентом женщиной кто-то просил работу и умолял начальников, чтобы его заметили. А получил пинок...

Стоит сказать, что в данном случае речь не столько о проблематике чьих-либо уязвленных амбиций и смыслов, а про то, как влияет нужда. Ведь закономерным образом к ней приходит любой, от кого отмахнулись. Однако трудные чувства к конкретным чиновникам человек переносит на власть.

Алена Дзиодзина:

В обращении Президента при назначении новых руководителей в Витебской области отчетливо прозвучал стратегически важный тезис касаемо качества отношения обычных начальников к точно таким же обычным людям.

Нет ничего ненормального в том, что человек, предлагая себя на работу, желает и заработать на хлеб. Ни в одном из миров это не отменяет с его стороны ни качества исполнения принятой на себя работы, ни искренности самих намерений поддержать страну, применив набор своих знаний и навыков. «Когда есть работа, так надо работать и зарабатывать», – подчеркнул Президент по направлению этой темы. Ведь нередко работа и правда есть и при желании можно было бы найти, куда дополнительно встроить сотрудника.