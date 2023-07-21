Дзиодзина: Зеленский рвётся везде поприсутствовать в политическом образе жертвы
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Один из способов поддержать свой политический статус – быть среди тех, кто влияет на жизнь в мировом пространстве. Это могут быть как отдельные лидеры, так страны содружества, партнерские отношения или альянсы. Как правило, объектом внимания менее значимых лидеров из политики становятся те, кто уже оценен в мире с позиции силы.
Психологически подобного рода приближение помогает создать впечатление, словно бы все свойства популярного и авторитетного объекта автоматически переносятся на его друзей. От части из этих причин президент Зеленский так рвется везде поприсутствовать.
Чаще всего в политическом образе жертвы, которая якобы борется за свою страну. У этой роли есть скрытые функции – сыскать уважение и поддержку среди украинцев, повышая свой президентский статус. Из привлекательных для него событий был, например, саммит НАТО, а чуть позже – двухдневная встреча представителей стран ЕС и Латинской Америки.
Алена Дзиодзина:
В обоих случаях украинский лидер стерпел фиаско: на первом мероприятии его откровенно принизили, а на втором вообще – посчитали лишним. Ведь когда зашла речь о присутствии Зеленского, то часть латиноамериканских стран не согласились с его созданным образом жертвы.
«Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», – подчеркнула представитель Венесуэлы принципиально иную позицию по российско-украинскому конфликту.
Иными словами, указав, что за отношения России и Украины несут ответственность обе стороны и вопрос мира в большей степени касается их самих, чем Евросоюз или латиноамериканское представительство.
Алена Дзиодзина:
Весьма показательно, что сам Зеленский не в образе политической жертвы оказался на встрече не нужен. Причем, не указавшим на ценность мира латиносам, а своим. Ведь одной из подспудных целей, вероятно, было осуждать президента Путина и внести свой заботливый вклад в эскалацию. Оттого формулировки с упоминанием страшного слова «мир» пришлись странам ЕС не по вкусу. И тогда лидера Украины решили не звать.
Политика впечатлений требует жертв, и с позиции поддержания статуса представителям западных стран тоже необходима помощь кому-то слабому. При таком подходе к политике идея о разделенной ответственности за столкновение двух сторон становится неприемлемой. Мешая стратегиям разжигать между ними конфликт, когда только он и нужен. Стоит заметить, что как раз это понимание российско-украинских отношений с позиции латиноамериканцев больше всего и смутили озабоченных помощников из ЕС.
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