Дзиодзина: Зеленский рвётся везде поприсутствовать в политическом образе жертвы

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Один из способов поддержать свой политический статус – быть среди тех, кто влияет на жизнь в мировом пространстве. Это могут быть как отдельные лидеры, так страны содружества, партнерские отношения или альянсы. Как правило, объектом внимания менее значимых лидеров из политики становятся те, кто уже оценен в мире с позиции силы.

Психологически подобного рода приближение помогает создать впечатление, словно бы все свойства популярного и авторитетного объекта автоматически переносятся на его друзей. От части из этих причин президент Зеленский так рвется везде поприсутствовать.

Чаще всего в политическом образе жертвы, которая якобы борется за свою страну. У этой роли есть скрытые функции – сыскать уважение и поддержку среди украинцев, повышая свой президентский статус. Из привлекательных для него событий был, например, саммит НАТО, а чуть позже – двухдневная встреча представителей стран ЕС и Латинской Америки.